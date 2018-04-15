Швейцарская лаборатория не стала подтверждать слова Лаврова о веществе, которым пытались отравить Скрипаля и его дочь

Швейцарская лаборатория не стала подтверждать слова Сергея Лаврова о веществе, которым пытались отравить Сергея Скрипаля и его дочь. Министр иностранных дел России накануне утверждал, что специалисты исследовательского центра установили ряд возможных веществ. В твиттере лаборатории говорится, что ее представители не могут комментировать результаты исследований. Кроме того, там же сказано, что их коллеги в Портон-Дауне установили принадлежность вещества к т.н. классу «Новичок».

Термин «Новичок» не содержится в полном тексте доклада Организации по запрещению химоружия по делу Скрипалей, подчеркнул Лавров.

Москва, в отличие от западных коллег, не будет держать в секрете жизненно важную информацию по различным инцидентам, добавил Лавров.