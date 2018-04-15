Автомобиль наехал на пешеходов в Великобритании
Это произошло в Эссексе. По данным ВВС, пострадали шесть человек. Одного в критическом состоянии госпитализировали в Лондонскую больницу. Сейчас участок дороги, где произошел инцидент, перекрыт. Причина аварии пока устанавливается. Минувшей осенью автомобиль наехал на пешеходов возле Музея естествознания в Лондоне, пострадали несколько человек. Тогда полиция отказалась считать случившееся терактом.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
xoxlotvari 15 апреля 2018 | 08:07
А какой марки автомобиль то? Страшно подумать если это вдруг окажется желтая " Лада Калина " !