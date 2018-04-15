Соединенные штаты пригрозили России новыми санкциями в связи с ситуацией в Сирии

Об этом говорится в документе, который подготовили в Белом доме для журналистов по случаю субботнего брифинга. Как пишет Daily Mail, со ссылкой на свои источники, санкции объясняются тем, что поддержка Москвы «позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа». Официальных комментариев со стороны представителей администрации США пока нет. Как отмечает РБК, брифинг для прессы состоялся спустя несколько часов после авиаударов США и их союзников по объектам на территории Сирии. Президент Дональд Трамп охарактеризовал их как успешные.

Американские власти утверждают, что сирийские ПВО не сбили ни одной из пущенных по правительственным объектам ракет. По словам представителей военных, системы противоракетной обороны Башара Асада сработали уже после того, как ракеты поразили цели. По данным Минобороны России, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. В то же время сирийские дипломаты говорят о ста сбитых ракетах.

Удар по Сирии был вдвое мощнее прошлогоднего, сказал министр обороны США Джеймс Мэттис.

В Вашингтоне предупреждают, что могут повторить подобную операцию.