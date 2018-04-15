«Ак Барс» одержал победу над ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги
На встрече в Казани хозяева площадки победили со счетом 2:1. Следующий матч пройдет уже завтра и вновь в Казани. «Ак Барс» в четвертый раз играет в финале Кубка Гагарина. ЦСКА попадает в плей-офф КХЛ во второй раз в истории лиги.
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