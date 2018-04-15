Неизвестные осквернили в США статую третьего президента страны Томаса Джефферсона
На монументе, установленном в штате Вирджиния, написали слова «расист» и «насильник», передает телеканал Fox News. Памятник находится в городе Шарлотсвилл, где в прошлом году вводили режим чрезвычайной ситуации из-за столкновений. Ультраправые активисты требовали оставить памятник генералу армии Конфедерации Роберту Ли. В ходе акции в толпу врезалась машина, погиб один человек, более 20 пострадали.
Комментарии4
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domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 07:37
пусть ищут в "культурных центрах рабсосии", в европе именно в этих гадюшниках, обитает вся нечисть, которая паскудит на памятники
xoxlotvari 15 апреля 2018 | 07:48
domtrubaiiiataji: Походу кастрюлеголовые ,они величайшие воины с памятниками ! )))
prof57 15 апреля 2018 | 07:41
Это историческая правда, но в его времена он был вполне приличным джентльменом....
ems1 15 апреля 2018 | 08:08
Как известно, свято место пусто не бывает. Скоро на месте памятников отцам-основателям поставят статуи настоящим героям США: Альберту Пайку, автору плана о трёх мировых войнах и Натану Ротшильду, заказавшему убийство Авраама Линкольна.