Зоозащитника в Москве обвиняют в угрозе убийством
Как написала в своем Фейсбуке журналист Марина Ахмедова, Алексей Тихомиров вскрывал вентиляционные отверстия в подвалах домов, где оказывались запертыми кошки. В конце прошлого года у него возник конфликт с жителями одного из домов. После стычки оппоненты Тихомирова подали заявление в полицию. Зоозащитнику теперь может грозить до двух лет лишения свободы.
Комментарии2
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vasyakirin 15 апреля 2018 | 07:43
Выделить ему каеру и подселить всех освобожденных им кошек, чтоб срок в радость был!
isnowanaarene 15 апреля 2018 | 08:03
Если вентиляционные отверстия предусмотрены проектом, то с какой стати их замуровывают.