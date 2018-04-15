Власти Сирии говорят, что полностью контролируют район Восточная Гута близ Дамаска

Силы Башара Асада взяли город Думу, который до недавнего времени удерживали боевики. Как сообщает правительственная пресса, теперь предстоит разминирование территории. Всего из Думы под Дамаском вывезены более 21 тысячи человек, которые хотели покинуть его, пояснили в российском Минобороны. Именно в Думе, по словам общественных активистов, произошла не так давно атака с применением химического оружия. Россия и Сирия эту информацию опровергают.