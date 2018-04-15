Власти Сирии говорят, что полностью контролируют район Восточная Гута близ Дамаска
Силы Башара Асада взяли город Думу, который до недавнего времени удерживали боевики. Как сообщает правительственная пресса, теперь предстоит разминирование территории. Всего из Думы под Дамаском вывезены более 21 тысячи человек, которые хотели покинуть его, пояснили в российском Минобороны. Именно в Думе, по словам общественных активистов, произошла не так давно атака с применением химического оружия. Россия и Сирия эту информацию опровергают.
Комментарии4
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vasyakirin 15 апреля 2018 | 07:46
Разве нормально когда власти полностью контролируют Граждан?
разве это не геноцид?
vaka257 15 апреля 2018 | 07:48
А тем временем Израиль под шумок летящих "Томагавков" разбомбил две базы иранцев в Сирии. Так сказать, за компанию!...
stoik33 15 апреля 2018 | 07:49
Сколько сил приложили, чтобы взять Думу? Чтобы замести все следы.
prade 15 апреля 2018 | 08:00
"Власти Сирии говорят, что полностью контролируют район Восточная Гута"
Иными словами, Асад вытравил оттуда людей.