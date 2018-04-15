Специалисты Организации по запрещению химического оружия планируют начать сегодня работы в пригороде Дамаска Думе

В этом населенном пункте, как сообщалось, недавно произошла химическая атака, после чего накануне США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду сирийских объектов, которые контролирует правительственные силы. Дамаск и Москва информацию об атаке с применением хлора опровергали.

Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции с осуждением ракетного удара по Сирии. Документ не набрал нужного количества голосов. «За» проголосовали только три страны. Помимо России это были Боливия и Китай. Восемь государств-членов Совбеза были против, в том числе США, Великобритания и Франция. Четыре участника встречи воздержались. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон, Лондон и Париж в том, что от из действий Совет безопасности оказался в параличе.