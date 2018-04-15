Специалисты Организации по запрещению химического оружия планируют начать сегодня работы в пригороде Дамаска Думе
В этом населенном пункте, как сообщалось, недавно произошла химическая атака, после чего накануне США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду сирийских объектов, которые контролирует правительственные силы. Дамаск и Москва информацию об атаке с применением хлора опровергали.
Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции с осуждением ракетного удара по Сирии. Документ не набрал нужного количества голосов. «За» проголосовали только три страны. Помимо России это были Боливия и Китай. Восемь государств-членов Совбеза были против, в том числе США, Великобритания и Франция. Четыре участника встречи воздержались. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон, Лондон и Париж в том, что от из действий Совет безопасности оказался в параличе.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
stoik33 15 апреля 2018 | 07:46
С фамилией чуваку не повезло. Ему больше подходит фамилия Нибениме. Нарочно его в Совбез заслали?
horseraddish 15 апреля 2018 | 07:49
Что ж,ждем воплей о русофобии т кознях англосаксов
kotvinder2 15 апреля 2018 | 07:53
Наконец=то может случиться то, чего так боятся не хотят допустить американцы - вскроется правда.
sasass 15 апреля 2018 | 08:02
Специалисты химики , видимо , заблудились и не в ту Думу приехали...)))
gregor 15 апреля 2018 | 08:02
Специалисты Организации по запрещению химического оружия планируют начать сегодня работы в пригороде Дамаска Думе
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Да на здоровье ......, а Песков с Захаровой , от имени Кремля ,опровергают заранее ,все выводы Мирового сообщества и Организации по запрещению химического оружия,в частности . У России особый путь , где бездорожье и неадекватность .