Прощание с Милошем Форманом пройдет в узком семейном кругу
Прощание с Милошем Форманом пройдет в узком семейном кругу, говорят его родные. Известный режиссер скончался на 87 году жизни.
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Прощание с Милошем Форманом пройдет в узком семейном кругу, говорят его родные. Известный режиссер скончался на 87 году жизни.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
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