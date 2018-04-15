Сразу в нескольких подмосковных городах накануне прошли митинги против свалок
Участники акций потребовали закрыть мусорные полигоны и отправить в отставку губернатора области Андрея Воробьева. В ходе выступлений некоторые из них напоминали, что 14 апреля – день рождения подмосковного руководителя. В общей сложности на протесты вышли несколько тысяч человек. Больше всего протестующих собралось в Волоколамске и Серпухове. Губернатор ни один из митингов не посетил. Накануне он, как следует из твиттера Воробьева, открывал в Красногорске месячник «Чистое Подмосковье».
Сразу в нескольких подмосковных городах накануне прошли акции против мусорных свалок. Самыми многочисленными оказались митинги в Волоколамске и Серпухове. Мэр Волоколамска Петр Лазарев уверен, что ситуация в городе близка к критической.
В пятницу дома у мэра прошли обыски. Позже сообщалось, что полиция возбудила против Лазарева уголовное дело. В городе полагают, что причиной стал его конфликт с областным руководством и тот факт, что мэрия согласовала практически все митинги против свалки «Ядрово».
Митинг против строительства мусоросжигательного завода прошел в подмосковной Лобне. Поднимался вопрос об отставке губернатора Московской области Андрея Воробьева, рассказал «Эху Москвы» муниципальный депутат Солнечногорского района Дмитрий Трунин.
Митинги, посвященные мусорной проблеме, прошли накануне в девяти городах Подмосковья. В общей сложности, как сообщается, на акции собрались несколько тысяч человек.
Комментарии16
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bobiksdoh 15 апреля 2018 | 07:07
Прекратите раскачивать лодку! Страна борется с международным империализмом. Ей сложно! У руля новый президент, ему надо помочь, а не ныть о неприятном запахе. Вы хотите, чтобы завтра эти земли топтал натовский сапог? Нет майдану!
kypykyky 15 апреля 2018 | 07:13
bobiksdoh: ПЛОЩАДИ быть. дело времени, чем позднее - тем жёстче.
kypykyky 15 апреля 2018 | 07:15
kypykyky: почему у меня кнопка 'комментировать' пропала, кто знает?
bobiksdoh 15 апреля 2018 | 07:17
kypykyky: происки Трампа.
kypykyky 15 апреля 2018 | 07:23
bobiksdoh: это я знаю. как победить то?
bobiksdoh 15 апреля 2018 | 07:32
kypykyky: только сплотившись вокруг нового президента!
petrovitchcolyan 15 апреля 2018 | 07:17
kypykyky:
А хлором не пробовали ?
говорят помогает ...
kypykyky 15 апреля 2018 | 07:20
petrovitchcolyan: пробовал. но мне не говорили.
petrovitchcolyan 15 апреля 2018 | 07:13
Ну это происки Трампа, наследника престола и в отставку ?
Это что получается - Володин всю свою жизнь зря жопу лизал гаранту ?
Не хотите свалки - будет как в Сирии, у нас для чего росгвардию путин создал !!!!
Всех на зону, посидите там на параше, свалки будут вам дороже апартаментов в Ницце ...
bobiksdoh 15 апреля 2018 | 07:15
petrovitchcolyan: все верно! Лучше бы провели митинг в защиту суверенитета Сирии!
edyatel 15 апреля 2018 | 07:39
petrovitchcolyan: Да не надо на зону...
Скоро ленинский субботник, надо всех митингующих выгнать на реальную борьбу со свалками.
Дать в руки лопаты и пусть закапывают поглубже.
Между прочим, у нас в Барнауле зарыли многолетнюю свалку и на этом месте построили промышленный район и неплохой жилмассив
ha12raz 15 апреля 2018 | 07:34
Ишь чего захотели......он и перед путиным извиняться не будет, настолько плевал он на них.
stoik33 15 апреля 2018 | 07:38
1. Запустить по телевидению серию пропагандистских передач о пользе мусора.
2. Провести ответные митинги под лозунгом: "Руки прочь от наших свалок."
3 Запретить интернет.
rash 15 апреля 2018 | 07:39
У этих ребят шизофрения, вялотекущая. То назначают генеральным менеджером того, кто их мусором заваливает, то, по прошествии всего-то 2-3х недель, начинают выражать недовольство. Уж определились бы - нравится им гавно, в которое их макают или нет.
А то карусель, понимаешь, получается.(с)
dirizhabli 15 апреля 2018 | 08:01
Как в Сирии, то: "Россия осуждает...", а когда в России, то: "Все идет по плану, в заданном коррумпированной властью направлении".
y3emen1 15 апреля 2018 | 08:04
это предыдущий президент за 18 лет накосячил, а с новым всё будет по другому, как у людей.