Сразу в нескольких подмосковных городах накануне прошли митинги против свалок

Участники акций потребовали закрыть мусорные полигоны и отправить в отставку губернатора области Андрея Воробьева. В ходе выступлений некоторые из них напоминали, что 14 апреля – день рождения подмосковного руководителя. В общей сложности на протесты вышли несколько тысяч человек. Больше всего протестующих собралось в Волоколамске и Серпухове. Губернатор ни один из митингов не посетил. Накануне он, как следует из твиттера Воробьева, открывал в Красногорске месячник «Чистое Подмосковье».

Сразу в нескольких подмосковных городах накануне прошли акции против мусорных свалок. Самыми многочисленными оказались митинги в Волоколамске и Серпухове. Мэр Волоколамска Петр Лазарев уверен, что ситуация в городе близка к критической.

В пятницу дома у мэра прошли обыски. Позже сообщалось, что полиция возбудила против Лазарева уголовное дело. В городе полагают, что причиной стал его конфликт с областным руководством и тот факт, что мэрия согласовала практически все митинги против свалки «Ядрово».

Митинг против строительства мусоросжигательного завода прошел в подмосковной Лобне. Поднимался вопрос об отставке губернатора Московской области Андрея Воробьева, рассказал «Эху Москвы» муниципальный депутат Солнечногорского района Дмитрий Трунин.

Митинги, посвященные мусорной проблеме, прошли накануне в девяти городах Подмосковья. В общей сложности, как сообщается, на акции собрались несколько тысяч человек.