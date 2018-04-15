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07:00, 15 апреля 2018

Хейли: Трамп готов отдать приказ о новых ударах по Сирии

Президент США Дональд Трамп готов отдать приказ о новых ударах по Сирии. Это произойдет в случае, если сирийский лидер Башар Асад опять применит химическое оружие, предупредила американский постпред при ООН Никки Хейли. Накануне Совет безопасности собрался на экстренное заседание, после того, как Штаты вместе с Великобританией и Францией нанесли ракетный удар по сирийским правительственным объектам. Запад обвиняет Асада в новом применении химического оружия под Дамаском. Сирийское руководство, а также Россия, обвинения отвергают.

Утверждения о химической атаке под Дамаском ничем не подтвержден, настаивают в Москве. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, удары США по Сирии неправомерны и неприемлемы.

Совбез ООН накануне так и не принял российский проект резолюции с осуждением ударов по Сирии.

Комментарии

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bobiksdoh 15 апреля 2018 | 07:03

Рассияне, нахрена аы его избрали президентом США?

drgonish 15 апреля 2018 | 07:19

bobiksdoh:
Потому, что он умнее Клинтонши. Русофобское лобби в США, конечно, будет до конца использовать эту дичь с вмешательством РФ в выборы США, чтоб держать Трампа на коротком поводке.

bobiksdoh 15 апреля 2018 | 07:21

drgonish: стопэ, а шампанское, а крики " трампнаш" - это разве американское лобби бухало и кричало?

kypykyky 15 апреля 2018 | 07:26

bobiksdoh: я бухал кстати по этому поводу с подачи жириновского две недели. зря что ли? ((

bobiksdoh 15 апреля 2018 | 07:35

kypykyky: получается, что зря. Только печень страдала и все зря.((((

vaka257 15 апреля 2018 | 07:33

bobiksdoh: Вы, что предатели? Хотите, чтобы американские самолеты бомбили руины наших деревень, разрушали наши ямы на дорогах и дороги на ямах? Чтобы натовские солдаты топали сапожищами в особняках наших судей, прокуроров и чиновников? Вы этого хотите? Да?...

bobiksdoh 15 апреля 2018 | 07:40

vaka257: мне стало невыносимо стыдно и я подумаю над этим вопросом. Обещаю!

grishakras 15 апреля 2018 | 07:08

А присутствие России в Сирии - малосущественная деталь. ( вместе с базами, генералами , и Вагнером ) . А были времена , когда слово России имело вес. Постоянная ложь все обесценила. Угрозы воспринимаются - как пустобрехство.

art_ 15 апреля 2018 | 07:12

grishakras: вот это правильно. брехать не нужно, даже у себя в стране - становится привычкой. в итоге приходится за это сильно дорого платить

sg81g 15 апреля 2018 | 07:25

grishakras: А были времена , когда слово России имело вес.

Это когда ни одна пушка в Европе без ведома России не стреляла? Да, были. Но также были времена когда в британской империи никогда не заходило Солнце. Я не думаю что вы сейчас про то "благословенное" время говорите, когда вроде в стране свобода, демократия, правда.. А Югославию тем не менее бомбят...
Может вы про времена СССР. Так он не только правдивым словом заставлял к себе прислушаться, но и самой мощной армией в мире.. Что делает сейчас сша со своими холуями..
И тем не менее эту "малосущественную деталь" побоялись опбеспокоить, а саму Сирию толком и не смогли. А в постоянной лжи даже собственные граждане западных стран обвиняют свои правительства..

art_ 15 апреля 2018 | 07:33

sg81g: Нмчего особенного не произошло. Поиграли мускулами, показали силушку. ИГ уже как-бы нет. Поделят Сирию как-нибудь, а там пусть сами потом разбираются

mikegolubchik 15 апреля 2018 | 07:57

sg81g: "Угрозы воспринимаются - как пустобрехство." Вы делаете вид что как бы не поняли о чем речь. И вчера весь день по телеку постоянной болтовней о Сирии пытались забыть свои угрозы. Напомню угрожали ответить в случае удара по Сирии . Грозно так. Но воспринималось это уже как просто лай собаки вдали. Говорили все воздушное пространство Сирии перекрыто ПВО России. А теперь везде в Сирии бомбили но, оказывается, все это вне зоны ответственности ПВО России. То ли не могут так далек достать, то ли защищать будут _только_ свои аэродромы. А союзников бомби кто хочет, какое мол нам дело.

art_ 15 апреля 2018 | 08:02

mikegolubchik: человек говорит пустобрехство, вы это подтверждаете. единомыслие наступило - нет?

mikegolubchik 15 апреля 2018 | 08:08

art_: Я там не очень удачно оформил пост, получилось что как бы sg81g: говорил "Угрозы воспринимаются - как пустобрехство." А я sg81g хотел напомнить с чем он спорил. Когда слово имеет вес. Он меньше зависит от силы. А больше от того выполняет ли человек то что говорит. Даже если очень слабый говорит что ударит и потом действительно бъет - его слово есть правда и оно имеет значение.

nestor199 15 апреля 2018 | 08:03

mikegolubchik: Врать не устали? Кто и где угрожал ответить в случае нанесения ударов по Сирии?

art_ 15 апреля 2018 | 07:10

Асад его применит, когда об этом расскажет Трамп в своем твите.

domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 07:11

другими словами, валодя иди на х.. со своими переговорами по разделу сфер влияния в мире, теперь с валоди за дешевые понты спросят в двойне, зря этот дурачок угрожал ядерным оружием, сша и не за такое сшибали рога разным диктаторам, а кремлевское животное даже на диктатора с натяжкой тянет

vaka257 15 апреля 2018 | 07:12

.Чебурашка запер себя в старой ржавой телефонной будке посреди шумного современного города и рассказывает оттуда окружающим о созданном им "двуполярном мире...

stoik33 15 апреля 2018 | 07:16

vaka257: На каждого чебурашку, найдется свой Генадий.

j_partizan 15 апреля 2018 | 07:14

Вот, что значит бандитская выходка пиндосов осталась без ответа со стороны России.

domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 07:17

слопатыеды. прежде чем отвечать на "бандитскую выходку сша" на всякий случай. выровняйте там у себя. вокруг кремля кривизну земли. а то мало ли что

vaka257 15 апреля 2018 | 07:16

- А что делают российские ПВО в Сирии?..
- Считают выпущенные американские ракеты...

drgonish 15 апреля 2018 | 07:16

А почему Америка не бомбила Японию, когда в токийском метро использовали хим. оружие? Ну или хотя бы не возложили вину за "утечку' зарина на Германию, которая разработала его в конце 30х?

domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 07:20

слопатыед, ты лучше спроси себя. почему Америка не бомбила рабсосию, когда ваши каратели из фсб, потравили в норд осте народу больше, чем убили боевики

bobiksdoh 15 апреля 2018 | 07:28

drgonish: потому что Америка решает кого ей бомбить, а кого нет. Неужели это непонятно? И мнение всяких там других стран, типа РФ, ей до одного места. Сильно путин спрашивал мнение Украины? Кто сильнее, тот и прав. А мультики - это для США не аргумент.

stoik33 15 апреля 2018 | 07:18

Адвокатам дьявола никто не верит.

max3446 15 апреля 2018 | 07:19

Американцы отчитались о попадании ракет по Дамаску фейковым видео. С 0.50 показаны «удары по Дамаску».
youtube.com/watch?time_continue=106&v=YS6LmEFLhU0
А на самом деле это видео обстрела кровавой киевской незаконной хунтой Луганска из градов в 2015 году.
youtube.com/watch?v=2-wtstrVElI

bobiksdoh 15 апреля 2018 | 07:24

А я думал, что это путинская ответка по Воронежу.

domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 07:32

заходим на ютуб и набираем "обстрел росиянами из градов, Украинской территории" и все твои фейки, блекнут на фоне того количества доказательств. против кремлевской хунты

max3446 15 апреля 2018 | 08:00

domtrubaiiiataji: В минувшие два дня в украинских СМИ активно обсуждалась видеозапись, якобы доказывающая факт обстрела территории Украины со стороны Российской Федерации. Однако внимательные пользователи интернета быстро разоблачили «утку» - кадры, выдаваемые украинскими журналистами за записи с американских спутников, являются скриншотами из компьютерной игры Flaming Cliffs 2.

вы про этот фейк укрзомбосми. Дак он давно известен всему человечеству

bobiksdoh 15 апреля 2018 | 08:05

max3446: даже первобытным африканским племенам?

j_partizan 15 апреля 2018 | 07:20

Трусость российской элиты влечет новые преступления со стороны США и их подельников.
Нечем воевать, так хотя бы пиндосского посла пинками выпроводили. Да куда там нашим воришкам, у них жены гражданки США.

archibald_dandy_esquire 15 апреля 2018 | 07:54

j_partizan: " новые преступления со стороны США и их подельников.
Нечем воевать, так хотя бы пиндосского посла пинками выпроводили. "

а... кретино с воскресным боярыником появилось :) килькой в томате хоть закуси, а то отравишься - без таких дятлов, как ж_партизаны, на ЭМ скучно будет.

ems1 15 апреля 2018 | 07:21

Российские войска тихо отсиделись на базе в Хмеймиме, системы С-400 гордо продолжали защищать небо Израиля, а остальные буки, панцири и прочие бастионы вообще никак не отсвечивали. Повторить удар американцы смогут на раз-два-три, и даже по российским базам. Уже понятно, что противодействия им не будет со стороны России от слова "совсем". С сегодняшнего дня российская армия почётно носит имя "туземная", вместе с иранской, украинской и прочими армиями стран-бантустанов.

sasass 15 апреля 2018 | 07:46

Почему , интересно , Башар такой упрямый и не слушается Владимира...Получается ядерную войну пытается разжечь Сирия , а Россия с США тут ни причем...

oldbobby 15 апреля 2018 | 07:48

Понравилось дураку.

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