Полицейские задержали пожилого мужчину, который пришел в приемную президента России
Инцидент произошел накануне. Стражей порядка вызвала сотрудник администрации, по словам представителей правоохранительных органов, посетителя якобы грозился разбить стекла в здании. Как пишет сайт «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидцев, мужчину задерживали не менее восьми полицейских, при этом они тащили его до машины по асфальту.
Комментарии1
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alend 15 апреля 2018 | 06:38
вот так доступ к вождю... только волоком по асфальту )))