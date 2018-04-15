Россия созывает внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии
Заседание должно пройти в понедельник в Женеве. Это связано с ударами США, Великобритании и Франции по Дамаску в ночь на субботу. Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.
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midnightblues 15 апреля 2018 | 06:36
Вот теперь у всех нашлось занятие
Разбомбили три сарая