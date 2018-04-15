В Бостоне сегодня вспоминают жертв теракта на финише городского марафона

Взрыв унес жизни троих человек, еще почти 280 тогда пострадали.

Два взрыва произошедшие с интервалом в 12 секунд, изменили жизнь Бостона на до и после 2013 года. Они произошли в момент, когда большая часть участников марафона только подбегала к финишу одного из престижнейших забегов в мире легкой атлетики. Бомбы сработали на специальных трибунах для зрителей: как выяснили тогда полиция и врачи, они были начинены шариками и гвоздями. Подозреваемыми стали братья Тамерлан и Джохар Царнаевы, бывшие граждане Киргизии с российским происхождением. Полиция вышла на их след через четыре дня после теракта. Тамерлан Царнаев был убит на месте, в то время как Джохар Царнаев задержан. На суде его приговорили к смертной казни путем введения смертельной инъекции. К настоящему моменту Царнаев уже почти три года ждет приведения приговора в исполнения. На самом же Бостонском марафоне теперь каждый год обеспечивают повышенные меры безопасности: по всей трассе дежурят кинологи с собаками, а для охраны порядка привлекают полицейских из соседних штатов.

В этом году Бостонский марафон состоится в понедельник.