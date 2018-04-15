Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции с осуждением ракетного удара по Сирии
Документ не набрал нужного количества голосов. «За» проголосовали только три страны. Помимо России это были Боливия и Китай. Восемь государств-членов Совбеза были против, в том числе США, Великобритания и Франция. Четыре участника встречи воздержались.
Совбез ООН не принял российскую резолюцию с осуждением ударов по Сирии. Документ не набрал необходимого количества голосов. «ЗА» выступили только три страны – Россия. Боливия и Китай. Против были восемь государств-членов Совета безопасности.
Россия делала все возможное, чтобы заставить США и их союзников отказаться от милитаристских планов, подчеркнул российский постпред при ООН Василий Небензя.
Он назвал поведение США хулиганством. По его мнению, агрессивные действия Вашингтона способствуют усугублению гуманитарной обстановки в Сирии.
США винят Россию в том, что сирийское руководство вновь применило химическое оружие. К этому, по словам, американского постпреда Никки Хейли, привели случаи использования Москвой права вето в Совете Безопасности.
Хейли добавила, что президент Трамп готов отдать приказ о новых ударах по Сирии, если сирийский лидер Башар Асад снова применит химоружие. Россия и Сирия опровергают утверждения о применении хлора под Дамаском в начале апреля.
Комментарии2
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vaka257 15 апреля 2018 | 06:17
Судя по всему США нанесёт ещё удар по Сирии ,но уже более эффективно...Уже не предупреждая об атаке...
ugas 15 апреля 2018 | 06:33
"Чем кумушек считать, трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"