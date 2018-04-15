Соединенные штаты пригрозили России новыми санкциями в связи с ситуацией в Сирии
Об этом говорится в документе, который подготовили в Белом доме для журналистов по случаю субботнего брифинга. Как пишет Daily Mail, со ссылкой на свои источники, санкции объясняются тем, что поддержка Москвы «позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа». Официальных комментариев со стороны представителей администрации США пока нет. Как отмечает РБК, брифинг для прессы состоялся спустя несколько часов после авиаударов США и их союзников по объектам на территории Сирии. Президент Дональд Трамп охарактеризовал их как успешные. В Генеральном штабе России утверждали, что сирийским ПВО удалось перехватить 71 ракету из 103.
Комментарии11
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koshkaedu 15 апреля 2018 | 06:07
Генеральный штаб вранья.
ha12raz 15 апреля 2018 | 06:10
Чем еще ударят госдураки по населению РФ ?
Даже интересно.
e_mae 15 апреля 2018 | 06:11
Вчера когда еще не знали сколько штук было выпущено врали что перехватили 20%, а сегодня оказалось что 20% от 103 будет 71. Там в Генштабе даже не двоечники, там идиоты.
ugas 15 апреля 2018 | 06:31
e_mae: Так у нас сплошь идиоты во всей властной вертикали.
sg81g 15 апреля 2018 | 06:39
e_mae:
Отвечаю не тебе, малец, отвечаю адекватным людям, которых даже на Эхе большинство. Что там является главным доказательством по мнению твоих хозяетв? Правильно, интернет. Вот там и поищем. 100 ракет, говоришь, ладно
https://www.defense.gov/portals/1/features/2018/0418_syria/img/14APR-Press-Briefing-Graphics.pdf
Вот что нашлось у твоих хозяев. Вояки утверждают что поразили 3 цели, они показаны на снимках. По первой, исследовательскому центру, выпущено 76 топоров. Карл, 76(!!!!!) По 300 кг взрывчатки каждая! Там в центре всего 3 здания было. Дедушка Леден 2-мя самолетиками 3 небоскреба обрушил, а тут 76 ракет!!!
И вдруг исчез аэродром из всех отчетов, а ведь в первые часы о нем твои господа упоминали. А он целехонек, только что показывали кадры. А потому что все 12 ракет были сбиты.
Итого: разрушено 3 знания центра, непонятный склад химоружия, где его видимо не было и еще какой то сарай. Сотней "самых умных и мощных ракет в мире" )))))))) Даже если кто то в это поверит, то худшей антирекламы трудно придумать этому чудо-оружию. А ведь многие на западе не сомневаются что ПВО времен Вьетнамской войны сбило две трети современнейших ракет. То это уже не антиреклама, это приговор американскому крылаторакетостроению..
Как то так, малыш
j_partizan 15 апреля 2018 | 06:20
Пришло время первыми вводить санкции.
opiatnovyi63 15 апреля 2018 | 06:27
j_partizan: Показать америкосам неожиданно свой курдюк?
tag188 15 апреля 2018 | 06:23
В Генеральном штабе России утверждали, что сирийским ПВО удалось перехватить 71 ракету из 103.
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Сегодня ночью самолеты Израиля нанесли свой удар по Сирии. Все намеченные цели поражены, сирийская система ПВО, которая по заверениям нашего минобороны блестяще сбивает американские "Томагавки", все израильские самолеты благополучно проворонила.
Это все, что надо знать про "отличную" сирийскую ПВО.
vaka257 15 апреля 2018 | 06:28
Постпред Великобритании при ООН назвала Лаврова лживым ослом...
zztop1960 15 апреля 2018 | 06:29
До вы..ывался Путин , с Донбассом, Крымом , Сирией , Грузией, Приднестовьем, Черногорией и т.д. Принято решение , всем миром его валить , а под раздачу и вся Россия попадает, утянет он , матушку , вместе с собой на тот свет
slava5936 15 апреля 2018 | 06:37
Как совсем стыдно за державу.......