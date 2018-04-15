Британские власти рассматривают вопрос о кибератаках против России

Это может стать ответом в случае если Москва попытается вмешаться в работу инфраструктуры Соединенного королевства, пишет Sunday Times со ссылкой на неназванные источники в структурах безопасности. По сведениям газеты, Лондон готовится к возможному появлению компромата на британских чиновников. Публикация дискредитирующей информации, как пишет издание, должна стать ответом Москвы на участие Великобритании в ракетной атаке против Сирии.