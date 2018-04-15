Британские власти рассматривают вопрос о кибератаках против России
Это может стать ответом в случае если Москва попытается вмешаться в работу инфраструктуры Соединенного королевства, пишет Sunday Times со ссылкой на неназванные источники в структурах безопасности. По сведениям газеты, Лондон готовится к возможному появлению компромата на британских чиновников. Публикация дискредитирующей информации, как пишет издание, должна стать ответом Москвы на участие Великобритании в ракетной атаке против Сирии.
Комментарии6
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sg81g 15 апреля 2018 | 05:27
> Публикация дискредитирующей информации
Это какой? Что сТервоза зМэй патологическая маньячка, лждивая курица? Что сраколева ебена мать алкоголичка. Чего такого мы еще не знаем об этом блядском сраколевстве?
А вообще тонко придумали, пидоры двуличные. Сначала взломать какое-нибудь наше или свое СМИ, разместить там подобную информацию, например что выблядки-прЫнцы геи, а потом заверещать о дискредитации и снова провести кибератаки. Вот ведь мрази..
echoist 15 апреля 2018 | 06:21
sg81g: Уровень ваших знаний, сэр, вполне соизмерим со знанием русского языка. Прежде, чем выступать публично, подучите грамматику и особое внимание обратите на словарный запас, сэр. С вашей лексикой только улицы подметать, а не о принцах мудрствовать.
wien 15 апреля 2018 | 05:50
больше не читаю и не смотрю новости )остановите планету я выйду
kondrat_vlad 15 апреля 2018 | 05:54
Самое главное в этом деле это то что Британцы могут взять за вымя Путина через Швейцарию. Если арестуют бабло "отца нации" то как следствие, он станет сговорчив и даже всплакнет играя на пианине.
rico76 15 апреля 2018 | 06:02
Не удивлюсь, если в следующий раз сирийские военные «случайно» собьют самолёт англоскунсов...
echoist 15 апреля 2018 | 06:34
rico76: Мечтать не вредно. "Дурень думкой богатеет".