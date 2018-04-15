Лауреатов 24-й театральной премии «Золотая Маска» назовут сегодня в Москве
Церемония состоится на Новой сцене Большого театра. Среди претендентов на награду, в том числе и режиссер Кирилл Серебренников, который сейчас находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Ранее, в рамках номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» были награждены Владимир Андреев, Галина Анисимова, Валентин Гафт, Алла Покровская, Александр Ширвиндт.
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