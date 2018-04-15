Неизвестные осквернили в США статую третьего президента страны Томаса Джефферсона
На монументе, установленном в штате Вирджиния, написали слова «расист» и «насильник», передает телеканал Fox News. Памятник находится в городе Шарлотсвилл, где в прошлом году вводили режим чрезвычайной ситуации из-за столкновений. Ультраправые активисты требовали оставить памятник генералу армии Конфедерации Роберту Ли. В ходе акции в толпу врезалась машина, погиб один человек, более 20 пострадали.
Комментарии1
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begly_ 15 апреля 2018 | 04:33
Ототрут отмоют.
На грязной машине тоже неизвестные оставляют надпись: помой меня.