Неизвестные осквернили в США статую третьего президента страны Томаса Джефферсона

На монументе, установленном в штате Вирджиния, написали слова «расист» и «насильник», передает телеканал Fox News. Памятник находится в городе Шарлотсвилл, где в прошлом году вводили режим чрезвычайной ситуации из-за столкновений. Ультраправые активисты требовали оставить памятник генералу армии Конфедерации Роберту Ли. В ходе акции в толпу врезалась машина, погиб один человек, более 20 пострадали.