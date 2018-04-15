Президентские выборы пройдут сегодня в Черногории

На этот пост претендуют семь кандидатов, в том числе бывший на протяжении четверти века президентом или премьером Мило Джуканович. Он считается фаворитом гонки. При нем страна вышла из союза с Сербией, а позже взяла курс на интеграцию с Евросоюзом и НАТО. Полтора года назад против Джукановича, по данным правоохранительных органов, был организован заговор, в котором участвовали в том числе граждане России.

Поскольку Черногория парламентская республика, президент выполняет в основном представительские функции.