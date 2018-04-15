Зоозащитника в Москве обвиняют в угрозе убийством
Как написала в своем Фейсбуке журналист Марина Ахмедова, Алексей Тихомиров вскрывал вентиляционные отверстия в подвалах домов, где оказывались запертыми кошки. В конце прошлого года у него возник конфликт с жителями одного из домов. После стычки оппоненты Тихомирова подали заявление в полицию. Зоозащитнику теперь может грозить до двух лет лишения свободы.
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