Россия созывает внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии

Заседание должно пройти в понедельник в Женеве. Это связано с ударами США, Великобритании и Франции по Дамаску в ночь на субботу. Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. В то же время в Вашингтоне отметили, что США обсуждали с Москвой как избежать жертв во время операции. В американской администрации добавили, что конкретные цели российским военным не сообщали.