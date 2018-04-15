Россия созывает внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии
Заседание должно пройти в понедельник в Женеве. Это связано с ударами США, Великобритании и Франции по Дамаску в ночь на субботу. Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. В то же время в Вашингтоне отметили, что США обсуждали с Москвой как избежать жертв во время операции. В американской администрации добавили, что конкретные цели российским военным не сообщали.
Комментарии3
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andy_dufresne_1 15 апреля 2018 | 04:12
Забегал Путин, засуетился, да все без толку.
tararabumbia 15 апреля 2018 | 04:29
Смешно: 100 ракет за 150 млн.$ - трое раненых
ostapbey 15 апреля 2018 | 05:08
Делов то...
Оставить в Сирии один язык..
В смысле лишить статус российского языка, как второго государственного..
И даже..