Франция, США и Великобритания внесли в Совбез ООН свой проект резолюции по Сирии
Документ осуждает применение Дамаском химического оружия и требует независимого механизма расследования таких инцидентов. Как передает AFP, проект также призывает власти Сирии к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия. Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН был отклонен российский проект резолюции, где осуждался ракетный удар по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции.
Комментарии6
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opiatnovyi63 15 апреля 2018 | 04:22
Россия всегда против!
nympuom 15 апреля 2018 | 04:27
Франция, США и Великобритания....\\\
А что США поставили на второе место?
Великобритании еще гикнется ее избирателям за крысиную морду Терезы Мэй. Польют слезы и кровушку верноподданные..
А что так переживаем за начало ядерной войны? Просто писаем в штанишки в своих кулуарах?
Нам ведь вам предложить нечего....
tararabumbia 15 апреля 2018 | 04:22
"умные" американские ракеты нарвались на советский интеллект 1960-х годов
davi__koloradov 15 апреля 2018 | 04:41
tararabumbia:
"нарвались", пролетели мимо, и поразили цели в Сирии, пока совковый "интелехт" разлышлял, кто виноват и что делать.
amstaff_30rus 15 апреля 2018 | 04:45
=Франция, США и Великобритания внесли..=
Т.е. (скажем очень мягко;)): вассал№2, сюзерен и вассал№1. ;))
i_one_off 15 апреля 2018 | 05:07
Химией можно было во Вьетнаме, а теперь мы стали цивилизованнее и применяем только ракеты, (этого достаточно, т.к. у противника такого оружия нет).
И атомными бомбами можно было в Японии, но мы стали гуманнее.