«Ак Барс» одержал победу над ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги

На встрече в Казани хозяева площадки победили со счетом 2:1. Следующий матч пройдет уже завтра и вновь в Казани. «Ак Барс» в четвертый раз играет в финале Кубка Гагарина. ЦСКА попадает в плей-офф КХЛ во второй раз в истории лиги.