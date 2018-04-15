Сторонники оппозиции вышли в Армении на митинг против премьерства экс-президента Сержа Саргсяна

Акция в Ереване собрала не менее 5 тысяч человек, пишет «Кавказский узел». Протестующие перекрыли перекресток в столице страны. Некоторые участники проникли в здание Общественного радио Армении, и прервали на некоторое время его вещание. Полиция пригрозила лидеру оппозиции уголовным преследованием. После конституционной реформы премьер-министр Армении будет первым лицом государства. Во вторник, как ожидается, парламент выберет на этот пост экс-президента. Саргсян занимал пост главы государства последние 10 лет.