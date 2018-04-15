Лига арабских государств собирается сегодня на встречу в Саудовской Аравии

В саммите не будет участвовать только Сирия, чье членство было приостановлено еще 7 лет назад. По мнению экспертов, на предстоящем заседании Эр-Рияд попытается заручиться поддержкой других государств в вопросе давления на Иран из-за его действий в регионе. Также в повестке встречи – ситуация вокруг Иерусалима, после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что признает его столицей Израиля. Также будет обсуждаться и сирийский кризис.