Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции с осуждением ракетного удара по Сирии
Документ не набрал нужного количества голосов. «За» проголосовали только три страны. Помимо России это были Боливия и Китай. Восемь государств-членов Совбеза были против, в том числе США, Великобритания и Франция. Четыре участника встречи воздержались. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон, Лондон и Париж в том, что от из действий Совет безопасности оказался в параличе.
Комментарии2
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leda53 15 апреля 2018 | 03:26
Воздержался Казахстан, а из Европы даже ни одного воздержавшегося.
Это к периодическим разговорам, не смягчит ли ЕС санкции...
ПРОТИВ - 8 - США, Великобритания, Франция, Нидерланды, Швеция, Польша, Кувейт, Кот-д'Ивуар,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 4 - Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея, Эфиопия.
salut__521 15 апреля 2018 | 03:34
Принять какой-либо российский проект - нонче международный моветон.