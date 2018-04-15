Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции с осуждением ракетного удара по Сирии

Документ не набрал нужного количества голосов. «За» проголосовали только три страны. Помимо России это были Боливия и Китай. Восемь государств-членов Совбеза были против, в том числе США, Великобритания и Франция. Четыре участника встречи воздержались. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон, Лондон и Париж в том, что от из действий Совет безопасности оказался в параличе.