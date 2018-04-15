Представительница Чувашии Юлия Полячихина стала победительницей национального конкурса «Мисс Россия» в этом году
18-летняя участница конкурса учится в Чувашском государственном университете на факультете журналистики. Как победительница она получит грант на обучение в любом вузе страны, денежный приз и шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Комментарии1
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ospa82 15 апреля 2018 | 02:11
Каждой "миссе" по дерепиське!