Представительница Чувашии Юлия Полячихина стала победительницей национального конкурса «Мисс Россия» в этом году

18-летняя участница конкурса учится в Чувашском государственном университете на факультете журналистики. Как победительница она получит грант на обучение в любом вузе страны, денежный приз и шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».