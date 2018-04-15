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02:04, 15 апреля 2018

Неизвестный в Хабаровске погиб от удара током и спровоцировал электроаварию

Мужчина проник на электроподстанцию в районе автовокзала. Как передает «Интерфакс», он получил сильный удар током. Без света остались несколько тысяч человек. Как посторонний попал на подстанцию, сейчас выясняют специалисты. На устранение аварии потребовались два часа.

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