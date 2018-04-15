Неизвестный в Хабаровске погиб от удара током и спровоцировал электроаварию

Мужчина проник на электроподстанцию в районе автовокзала. Как передает «Интерфакс», он получил сильный удар током. Без света остались несколько тысяч человек. Как посторонний попал на подстанцию, сейчас выясняют специалисты. На устранение аварии потребовались два часа.