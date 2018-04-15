Протесты против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прошли в Будапеште
На акцию, по сведениям AFP, вышли около 100 тысяч человек. Они требовали пересчитать голоса и изменить электоральную систему, которая позволила правящей коалиции получить две трети мест в парламенте. По итогам выборов в минувшие выходные, Орбан в четвертый раз возглавит кабинет министров Венгрии. Оппозиция считает, что за годы своего правления премьер перешел к авторитарному стилю: усилилось давление на гражданское общество, установлен контроль власти над судебной системой, а также прессой.
Комментарии3
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koshkaedu 15 апреля 2018 | 02:27
Нам бы их проблемы!
tks 15 апреля 2018 | 02:36
Мадьяры сбросят это Существо. Оно всем там осточертело видимо уже.
opiatnovyi63 15 апреля 2018 | 03:29
Нашего человека , дружбана НашегоВСЁ , можно узнать по методам управления!