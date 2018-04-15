Американские власти утверждают, что сирийские ПВО не сбили ни одной из пущенных по правительственным объектам ракет

По словам представителей военных, системы противоракетной обороны Башара Асада сработали уже после того, как ракеты поразили цели. По данным Минобороны России, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. В то же время сирийские дипломаты говорят о ста сбитых ракетах.