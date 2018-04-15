Американские власти утверждают, что сирийские ПВО не сбили ни одной из пущенных по правительственным объектам ракет
По словам представителей военных, системы противоракетной обороны Башара Асада сработали уже после того, как ракеты поразили цели. По данным Минобороны России, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. В то же время сирийские дипломаты говорят о ста сбитых ракетах.
Комментарии37
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ur_sus 15 апреля 2018 | 02:12
//По данным Минобороны России, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. В то же время сирийские дипломаты говорят о ста сбитых ракетах.//
Врут и те, и другие: из 103 ракет были сбиты 200. 97 ракет были сбиты вторично, после прессконферении Шойгу
a_and_ts Александр Симо 15 апреля 2018 | 03:12
ur_sus: Ну конечно, они сбили 146% ракет. Кто бы сомневался
niknik 15 апреля 2018 | 03:13
Блин, даже здесь постарались умыкнуть 2 ракеты! Генерал Маккензи, который официально комментировал этот авиаудар вчера точно сообщил про 105 ракет!
Минобороны, колитесь кому уже 2 ракеты успели перепродать? ))
edward_sakash 15 апреля 2018 | 02:12
События в Дейр Зор показали, что верить заявлениям Асада и Путина нельзя, а американцам - можно и нужно.
zztop1960 15 апреля 2018 | 02:26
edward_sakash: События с малазийским Боингом тоже показали , что верить МО РФ нельзя , ни единому слову
r88w556xl4 15 апреля 2018 | 02:30
zztop1960: После отравления Скрипалей и "химатаки" в Сирии верить можно хоть чёрту, но только не Европе и США.
fashist_putin 15 апреля 2018 | 02:55
r88w556xl4:
После отравления Скрипалей и химатаки в Сирии по приказу Путина, верить можно хоть чёрту, но только не России.
Да ещё когда Путин, Лавров и Захарова под аргентинским коксом ....
У-у-ууу...
:))))
minerr 15 апреля 2018 | 03:07
Судя по неуверенным комментариям местных хомячков, свидомых и прочих в кастрюлях и они не совсем уверены в словах Пентагона. Раньше шоу было покрасочней - с видео с головок самонаведения крылатых ракет, с беспилотников, со спутниковыми снимками до попадания и после, с интерактивными картами объектов и т.д. А сейчас кроме слов ничего нет , т.е. вообще ничего. Скучно, девочки. (С)
tonight 15 апреля 2018 | 03:17
minerr: Тут слово против слово. Кому верить? Наверно тому кто раньше не был уличен во лжи, правильно? А те кто говорили про ихтамнетов в Украине, что допинг не принимали и кокс аргентинский не их и конечно Скрипалей не травили- то таким товарищам доверия нет
kondrakr 15 апреля 2018 | 03:01
r88w556xl4: Чёрту - можно. Но не российским официальным лицам. Они врут всегда. Запад - ситуативно. Чёрт - говорит такую правду, при помощи которой человек обманывает себя сам. Но русские, повторю, врут ВСЕГДА.
Вот пример от 5 марта 2014 года. ТАСС: "Министр обороны Сергей Шойгу называет провокациями фотографии с 21-м регионом России и видео, появившиеся в интернете, где военнослужащие без опознавательных знаков, находящиеся на территории Украины, признаются, что они из РФ.
«Конечно, провокации», - сказал Шойгу журналистам, отвечая на вопрос, чем, на его взгляд, являются фотографии с 21-м регионом.
На вопрос о видеороликах с признаниями военнослужащих, Шойгу сказал: «Да нет, чушь полная».
На уточняющий вопрос журналистов, нет ли в Крыму российских войск, министр вновь ответил: «Нет, абсолютно».
По поводу наличия у отрядов крымской самообороны современных броневиков Тигр и Рысь глава Минобороны сообщил, что «понятия не имеет, откуда они взялись»."
tonight 15 апреля 2018 | 03:12
r88w556xl4: А ты ведь раньше был одноглазым пиратом на какой то нелепой аватарке? А теперь в камикадзе переоделся.. знаеш чем то на садама хусейна похож когда того вытащили из подвала
a_and_ts Александр Симо 15 апреля 2018 | 03:14
r88w556xl4: США И UK, верить не надо. Надо просто знать, что они не врут. Как и в деле с Литвиненко.
davi__koloradov 15 апреля 2018 | 02:34
zztop1960: Су-25 размером с футбольное поле, как брехало минобороны путирашки, это феерично.
a_and_ts Александр Симо 15 апреля 2018 | 03:16
edward_sakash: Хуже, если Путин им верит. Так ведь он может начать большую войну, веря, что у него есть ПРО. Хоть может лучше страшный конец, чем ужас без конца.
allasc 15 апреля 2018 | 02:13
пора интернет закрывать в России :))))) время пришло... и Путин уже это понял
tks 15 апреля 2018 | 02:33
allasc: Точно! Меньше тырнета - больше веры в Фюрера!
a_and_ts Александр Симо 15 апреля 2018 | 03:27
tks: И больше настоящих террористов.
salut__521 15 апреля 2018 | 02:18
Да кто б в этом сумневался? Травить, брехать и говорить Асад начал одновременно, беря уроки у путина.
allasc 15 апреля 2018 | 02:19
salut__521: говорить с бумажки!
sokal123 15 апреля 2018 | 02:21
salut__521: Вот в это верю!
zollendorf 15 апреля 2018 | 02:22
Даже не знама тут кому верить.
МО России соврать ну никак не может. Не так они воспитаны.
allasc 15 апреля 2018 | 02:24
zollendorf: объективные средства контроля.....
a_and_ts Александр Симо 15 апреля 2018 | 03:21
allasc: Объективные средсва контроля принадлежат кому то :))
Пока мы видим разбитые объекты, и это факт.
Доказательств хоть одного сбитого Тамагавка нет.
ed81 15 апреля 2018 | 02:29
Чем они сбивали шапками? как где-то упоминалось советские ЗРК- ОНИ РАКЕТЫ СБИВАТЬ НЕ МОГЛИ...
koshkaedu 15 апреля 2018 | 02:30
Завтра будет 104.
davi__koloradov 15 апреля 2018 | 02:30
Россия: "Сбито 71 из 103 ракет запущеных коалицией".
Сирия: "Сбито 13 из 103 ракет запущеных коалицией".
США: "Не сбито ни одной из 103 ракет запущеных коалицией".
Кто-то нагло брешет, и это не Штаты.
pit_heap 15 апреля 2018 | 02:49
davi__koloradov: 13 ракет это первое сообщение Сирии,то есть столько сбитых в первый момент атаки
Пентагон,который заявил две вещи:
1. на объекте под Дамаском была химия.
2. в этот объект попали 76 ракет (57 томагавков, 19 JASSM).
Теперь задайте себе вопрос: если там была химия где же ее следы(облако дыма присутствие частиц после взрыва в атмосфере) после попадания 76 ракет? Одно из двух либо столько ракет туда не попало(а значит сирийские ПВО отлично отработали, что противоречит заявлению военных США), либо химии не было.Та или иначе Пентагон солгал. Либо химии не было ,либо ракеты не попали.
tks 15 апреля 2018 | 02:30
Просто в МО РФ не хотят ложной скромности! Поскольку Верховный Давнокомандующий 4 раза уже победил в Сирии, то и каждая супостатская пиндосская ракета была сбита 4 раза!
kp6ic 15 апреля 2018 | 02:32
та чо такое получается-то. мы не сбили ни одной ракеты?
shalunok 15 апреля 2018 | 02:42
Как же это у МО РФ и сирийцев цифры не сходятся? Ведь вмнсте у пульта сидели...
Правы сирийцы - езжайте и убедитесь, найдя обломки американских ракет среди обломков их целей.
sashapetrov 15 апреля 2018 | 02:51
У томагавка двухсторонний спутниковый канал связи. Поэтому американцы знают точно, докуда каждый из них долетел.
bervalano 15 апреля 2018 | 02:53
о ста сбитых ракетах = = Да чего там! Двести или даже 300 !!!
krs_sk 15 апреля 2018 | 02:57
146% ракет сбито!
fashist_putin 15 апреля 2018 | 03:03
Путин, что ж ты так обосрался, ссыкливая лживая паскуда?
:)))))
и эту мразь, утопившую "Курск" и расстрелявшую более 300 детей в Беслане, называли "офицером КГБ" ????
alexakimfaa 15 апреля 2018 | 03:03
То,с какой быстротой представители нашего МО выдали информацию о якобы сбитых 71 крылатых ракетах,сразу вызвало сомнение в их достоверности..Ну,не с пулемёта же по ракетам стреляли?..Ведь надо же каждый раз новую ракету готовить к новому выстрелу?.. ..Следовательно.на боевых позициях САР. должно находиться не менее сотни установок ПВО.....
sunday_refugee 15 апреля 2018 | 03:14
Этих дегенератов из министерства обороны хоть бы убедительно врать кто-нибудь научил. Хоть в чём-то у них должна быть квалификация.
a_and_ts Александр Симо 15 апреля 2018 | 03:25
Есть еще интересный вопрос. Сколько комплексов ПВО уничтожено ответными ракетами идущими по лучу радара.