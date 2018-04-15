//Президент США Дональд Трамп готов отдать приказ о новых ударах по Сирии//

Это произойдет в случае, если сирийский лидер Башар Асад опять применит химическое оружие, предупредила американский постпред при ООН Никки Хейли. Накануне Совет безопасности собрался на экстренное заседание, после того, как Штаты вместе с Великобританией и Францией нанесли ракетный удар по сирийским правительственным объектам. Запад обвиняет Асада в новом применении химического оружия под Дамаском. Сирийское руководство, а также Россия, обвинения отвергают.