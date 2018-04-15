Президент США Дональд Трамп готов отдать приказ о новых ударах по Сирии
Это произойдет в случае, если сирийский лидер Башар Асад опять применит химическое оружие, предупредила американский постпред при ООН Никки Хейли. Накануне Совет безопасности собрался на экстренное заседание, после того, как Штаты вместе с Великобританией и Францией нанесли ракетный удар по сирийским правительственным объектам. Запад обвиняет Асада в новом применении химического оружия под Дамаском. Сирийское руководство, а также Россия, обвинения отвергают.
Комментарии11
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sokal123 15 апреля 2018 | 02:23
Может повторить...
fashist_putin 15 апреля 2018 | 02:39
В принципе, я понимаю Путина !
С Великой Америкой воевать - это не детей в Кемерове и Беслане жечь, это не пенсионеров грабить во имя миллиардов Катьки и Машки Путиных!
Путин справедливо срёт в штаны
Настоящий ватный Херой!
Хайль Путин !
Слава Великой Па-Рашке !
vvietham 15 апреля 2018 | 02:45
США и их вассалы все сильнее чувствуют, что попадают в международную изоляцию, становясь странами изгоями
Так подавляющая часть стран Южной Америки резко осуждает США.
Типичную для этих стран позицию высказал представитель Боливии Саши Йоренти: "Атака США, Британии и Франции на Сирию является и атакой на международные организации, такие как ОЗХО и Совет Безопасности, а также нарушением устава ООН".
Однако намного интереснее слова самого президента страны Эво Моралес, которой заявил, что США представляют собой главную угрозу современному миру.
"Надо сказать с полной ясностью, что главной угрозой свободе, демократии, матери-земле и многостороннему миру являются США. Я не боюсь говорить об этом открыто", — сказал Моралес. Он также потребовал от американской стороны "остановить убийство невинных людей в Сирии"
begly_ 15 апреля 2018 | 02:59
vvietham:
А что поэтому поводу сказал лидер свободной и благополучно процветающей страны Ким Чен Ын?
begly_ 15 апреля 2018 | 03:09
Почему вы не хотите озвучить мнение еще какого-либо людоеда?
grashupfer 15 апреля 2018 | 03:27
vvietham: :) Кажется, что ты совсем не обратил внимание насколько этот текст заставляет сардонически смеяться над постыднейшим рашкиным международным положением. Короче - херовый из тебя политинформатор даже для совка. Не годишься.)
koshkaedu 15 апреля 2018 | 02:36
//Президент США Дональд Трамп готов отдать приказ о новых ударах по Сирии//
Ну, ваабще, Антонов вас предупредил, а вы снова за своё. Не боитесь Антонова?
davi__koloradov 15 апреля 2018 | 02:37
"Можем повторить", сказал Мэттис. Коалиция таки может повторить, и не раз. В отличии от обгадившихся запутинских импотентов.
begly_ 15 апреля 2018 | 02:40
И кто в этом еще сомневается?, это Обама был "чмо".
kp6ic 15 апреля 2018 | 02:55
царь и придворная свита тупо схавали. не первый раз. так почему бы не отбомбиться в свое удовольствие еще не одну сотню раз? все логично.
salut__521 15 апреля 2018 | 02:58
Бей людоедов без предупреждений! С этими в демократии играть не гоже...