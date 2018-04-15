Автомобиль наехал на пешеходов в Великобритании
Это произошло в Эссексе. По данным ВВС, пострадали шесть человек. Одного в критическом состоянии госпитализировали в Лондонскую больницу. Сейчас участок дороги, где произошел инцидент, перекрыт. Причина аварии пока устанавливается. Минувшей осенью автомобиль наехал на пешеходов возле Музея естествознания в Лондоне, пострадали несколько человек. Тогда полиция отказалась считать случившееся терактом.
Комментарии5
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r88w556xl4 15 апреля 2018 | 02:27
Опять "не теракт"?
fashist_putin 15 апреля 2018 | 02:44
r88w556xl4:
не волнуйся, вонючая портянка путина,
Великая Британия разберется
Ты лучше вот что прокомментируй:
Количество погибших в результате крупного ДТП с автобусом в Забайкальском крае, произошедшего в ночь на понедельник, выросло до 12 человек. В краевом МЧС сообщили, что одна из пострадавших скончалась при транспортировке в Бурятию.
fashist_putin 15 апреля 2018 | 02:46
r88w556xl4:
Или детей, сожжённых Путиным в Кеморове прокомментируй
:)
tonight 15 апреля 2018 | 03:07
fashist_putin: В раше это по тупости произошло
ed10075 15 апреля 2018 | 02:28
Случись такое не да Бог у нас, Госдума запретила бы автомобили.