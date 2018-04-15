Автомобиль наехал на пешеходов в Великобритании

Это произошло в Эссексе. По данным ВВС, пострадали шесть человек. Одного в критическом состоянии госпитализировали в Лондонскую больницу. Сейчас участок дороги, где произошел инцидент, перекрыт. Причина аварии пока устанавливается. Минувшей осенью автомобиль наехал на пешеходов возле Музея естествознания в Лондоне, пострадали несколько человек. Тогда полиция отказалась считать случившееся терактом.