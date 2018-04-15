Полицейские задержали пожилого мужчину, который пришел в приемную президента России

Инцидент произошел накануне. Стражей порядка вызвала сотрудник администрации, по словам представителей правоохранительных органов, посетителя якобы грозился разбить стекла в здании. Как пишет сайт «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидцев, мужчину задерживали не менее восьми полицейских, при этом они тащили его до машины по асфальту. Позже его доставили в отдел «Китай-город». Как говорят правозащитники, которые навестили задержанного, у того порван пиджак и заметны ссадины на теле от того, что его тащили по земле. Он написал жалобу на полицейских, которые его задержали.