Полицейские задержали пожилого мужчину, который пришел в приемную президента России
Инцидент произошел накануне. Стражей порядка вызвала сотрудник администрации, по словам представителей правоохранительных органов, посетителя якобы грозился разбить стекла в здании. Как пишет сайт «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидцев, мужчину задерживали не менее восьми полицейских, при этом они тащили его до машины по асфальту. Позже его доставили в отдел «Китай-город». Как говорят правозащитники, которые навестили задержанного, у того порван пиджак и заметны ссадины на теле от того, что его тащили по земле. Он написал жалобу на полицейских, которые его задержали.
Комментарии4
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fr_perren 15 апреля 2018 | 01:10
Что искал в приемной президента, то и нашел.
jidkov 15 апреля 2018 | 01:12
Куды же он, со свиным-то рылом, да в калашный ряд...
kondrakr 15 апреля 2018 | 01:30
Сам виноват. Нефиг ходить в приёмную Президента. Мало ли чем Президент там в это время занимался...
sokal123 15 апреля 2018 | 02:00
Мужчина пришел к президенту ,может спросить чего -он его выбирал и нанимал ,в ответ мужчину повязали ,будет знать ,как выбирать преза.Хороший ему урок.