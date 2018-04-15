Сергея Скрипаля и его дочь могли отравить веществом, которое стояло на вооружении стран НАТО, говорят в Москве

Российская сторона ссылается на выводы исследовательского центра в Швейцарии, который анализировал пробы с места происшествия в Солсбери. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, клиническая картина бывшего офицера ГРУ и его дочери больше соответствует веществу BZ. В то же время швейцарская лаборатория, на выводы которых опирается Москва, предупредила, что не может в независимой манере комментировать эти сведения. Только ОЗХО может комментировать это утверждение. В твиттере исследовательской организации подчеркивается, что у ее специалистов нет сомнений, что британская лаборатория в Портон-Даун идентифицировала вещество «Новичок». Москва отвергает обвинения Лондона в причастности к покушению на Скрипаля и его дочь.