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01:04, 15 апреля 2018

Сергея Скрипаля и его дочь могли отравить веществом, которое стояло на вооружении стран НАТО, говорят в Москве

Российская сторона ссылается на выводы исследовательского центра в Швейцарии, который анализировал пробы с места происшествия в Солсбери. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, клиническая картина бывшего офицера ГРУ и его дочери больше соответствует веществу BZ. В то же время швейцарская лаборатория, на выводы которых опирается Москва, предупредила, что не может в независимой манере комментировать эти сведения. Только ОЗХО может комментировать это утверждение. В твиттере исследовательской организации подчеркивается, что у ее специалистов нет сомнений, что британская лаборатория в Портон-Даун идентифицировала вещество «Новичок». Москва отвергает обвинения Лондона в причастности к покушению на Скрипаля и его дочь.

Комментарии

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zemljanka 15 апреля 2018 | 01:14

Говорила, говорила, говорила...

vvietham 15 апреля 2018 | 01:43

Ловушка захлопнулась - в ОЗХО установили, но засекретили, что Скрипали были отравлены американским боевым отравляющим веществом BZ, а в Думе боевики, отравившихся при пожаре угарным газом выдали за отравленных хим. оружием
https://ru.rt.com/asho

Теперь не только Буш, но и Трамп станет невыездным

Напомню:

в 2011г. Джордж Буш отменил визит в Швейцарию опасаясь ареста

Также поступил и бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд (Donald Rumsfeld), когда несколько лет назад отказался от поездки в Германию из-за угрозы уголовного преследования, выдвинутой одним из немецких прокуроров.

После, кого как было проведено тщательное расследование и допрошены свидетели, которые участвовали в создании фейка с химической атакой в Думе, у РФ появилась отличная перспектива на голосовании в ООН по поводу признания США, Великобритании и Франции странами агрессорами с наложением на них мировым сообществом санкций, которые будут действовать до тех пор, пока те кто отдавал приказ на вероломное нападение на Сирию не предстанут перед международным судом


Ловушка захлопнулась - США совершили акт агрессии и стали страной изгоем

теперь у ООН нет другой возможности как

или признать законным одностороннее нападения сильных стран на слабые, без санкции ООН (например, развязав руки России в Мало и НовоРоссии)

или признать США и их вассалов - странами агрессорами и начать принуждать их к миру, введя против них международные санкции и объявив их странами - изгоями

Россия воспользовалась прецедентом Косово, и легитимно вернула себе Крым

теперь

Россия воспользуется правом сильного и легитимно вернет себе Украину



Согласитесь, разница в уровне жизни в 8 раз между РФ и Украиной делает существование страны 404 невозможным

idruker 15 апреля 2018 | 01:57

vvietham: ты можешь утешаться этой галиматьей, но вряд ли она что изменит в существе дела, и в отношении к нему в мире.

splin2 15 апреля 2018 | 02:02

vvietham: Ты прав брат вьетнашка, слово против слова.
Даже при условии, что одно заведомо лживое, а другое может быть подтверждено фактами.

Поэтому только Трибунал может расставить все точки над И.
Трибунал ,которого почему-то Россия боится, как черт ладана.

kryymsdyk 15 апреля 2018 | 01:17

Эх, говори Москва, разговаривая Рассея....

eliza_liza 15 апреля 2018 | 02:02

Могли. Но не стали.

nigelliri56 15 апреля 2018 | 01:24

Говорят, что в Москве кур доят.

kondrakr 15 апреля 2018 | 01:27

Москва СЛИШКОМ много говорит. Обилие некоррелирующих друг с другом версий выдает, что говорящий лжёт. Технически, не обязательно лжёт о предмете обвинения. Алиби может оказаться позорнее. Например, примерный семьянин может предпочесть отсидеть за убийство, чем сознаться что ездил в Ниццу с любовником. Тем не менее, в случае Москвы и отравления, усилия Кремля усиливают позицию Лондона.

fr_perren 15 апреля 2018 | 01:32

А также могли отравить рептилойды с Нибиру.

horseraddish 15 апреля 2018 | 01:55

Кажется,Лавров опять пытается вешать на уши лапшу

eliza_liza 15 апреля 2018 | 01:59

horseraddish:
"Стыдно подозревать, когда вполне уверен"(с)
Конечно вешает лапшу, без всяких "кажется".

perrrkele_satttana 15 апреля 2018 | 01:56

В Москве, как ВСЕГДА, пиШтят

popyas 15 апреля 2018 | 01:56

Запачкать чесное кисель Т. В. как вы моглии?

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