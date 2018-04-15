Сергея Скрипаля и его дочь могли отравить веществом, которое стояло на вооружении стран НАТО, говорят в Москве
Российская сторона ссылается на выводы исследовательского центра в Швейцарии, который анализировал пробы с места происшествия в Солсбери. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, клиническая картина бывшего офицера ГРУ и его дочери больше соответствует веществу BZ. В то же время швейцарская лаборатория, на выводы которых опирается Москва, предупредила, что не может в независимой манере комментировать эти сведения. Только ОЗХО может комментировать это утверждение. В твиттере исследовательской организации подчеркивается, что у ее специалистов нет сомнений, что британская лаборатория в Портон-Даун идентифицировала вещество «Новичок». Москва отвергает обвинения Лондона в причастности к покушению на Скрипаля и его дочь.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zemljanka 15 апреля 2018 | 01:14
Говорила, говорила, говорила...
vvietham 15 апреля 2018 | 01:43
Ловушка захлопнулась - в ОЗХО установили, но засекретили, что Скрипали были отравлены американским боевым отравляющим веществом BZ, а в Думе боевики, отравившихся при пожаре угарным газом выдали за отравленных хим. оружием
https://ru.rt.com/asho
Теперь не только Буш, но и Трамп станет невыездным
Напомню:
в 2011г. Джордж Буш отменил визит в Швейцарию опасаясь ареста
Также поступил и бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд (Donald Rumsfeld), когда несколько лет назад отказался от поездки в Германию из-за угрозы уголовного преследования, выдвинутой одним из немецких прокуроров.
После, кого как было проведено тщательное расследование и допрошены свидетели, которые участвовали в создании фейка с химической атакой в Думе, у РФ появилась отличная перспектива на голосовании в ООН по поводу признания США, Великобритании и Франции странами агрессорами с наложением на них мировым сообществом санкций, которые будут действовать до тех пор, пока те кто отдавал приказ на вероломное нападение на Сирию не предстанут перед международным судом
Ловушка захлопнулась - США совершили акт агрессии и стали страной изгоем
теперь у ООН нет другой возможности как
или признать законным одностороннее нападения сильных стран на слабые, без санкции ООН (например, развязав руки России в Мало и НовоРоссии)
или признать США и их вассалов - странами агрессорами и начать принуждать их к миру, введя против них международные санкции и объявив их странами - изгоями
Россия воспользовалась прецедентом Косово, и легитимно вернула себе Крым
теперь
Россия воспользуется правом сильного и легитимно вернет себе Украину
Согласитесь, разница в уровне жизни в 8 раз между РФ и Украиной делает существование страны 404 невозможным
idruker 15 апреля 2018 | 01:57
vvietham: ты можешь утешаться этой галиматьей, но вряд ли она что изменит в существе дела, и в отношении к нему в мире.
splin2 15 апреля 2018 | 02:02
vvietham: Ты прав брат вьетнашка, слово против слова.
Даже при условии, что одно заведомо лживое, а другое может быть подтверждено фактами.
Поэтому только Трибунал может расставить все точки над И.
Трибунал ,которого почему-то Россия боится, как черт ладана.
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 01:17
Эх, говори Москва, разговаривая Рассея....
eliza_liza 15 апреля 2018 | 02:02
Могли. Но не стали.
nigelliri56 15 апреля 2018 | 01:24
Говорят, что в Москве кур доят.
kondrakr 15 апреля 2018 | 01:27
Москва СЛИШКОМ много говорит. Обилие некоррелирующих друг с другом версий выдает, что говорящий лжёт. Технически, не обязательно лжёт о предмете обвинения. Алиби может оказаться позорнее. Например, примерный семьянин может предпочесть отсидеть за убийство, чем сознаться что ездил в Ниццу с любовником. Тем не менее, в случае Москвы и отравления, усилия Кремля усиливают позицию Лондона.
fr_perren 15 апреля 2018 | 01:32
А также могли отравить рептилойды с Нибиру.
horseraddish 15 апреля 2018 | 01:55
Кажется,Лавров опять пытается вешать на уши лапшу
eliza_liza 15 апреля 2018 | 01:59
horseraddish:
"Стыдно подозревать, когда вполне уверен"(с)
Конечно вешает лапшу, без всяких "кажется".
perrrkele_satttana 15 апреля 2018 | 01:56
В Москве, как ВСЕГДА, пиШтят
popyas 15 апреля 2018 | 01:56
Запачкать чесное кисель Т. В. как вы моглии?