Специалисты Организации по запрещению химического оружия планируют начать сегодня работы в пригороде Дамаска Думе

В этом населенном пункте, как сообщалось, недавно произошла химическая атака, после чего накануне США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду сирийских объектов, которые контролирует правительственные силы. Дамаск и Москва информацию об атаке с применением хлора опровергали.