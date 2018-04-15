Специалисты Организации по запрещению химического оружия планируют начать сегодня работы в пригороде Дамаска Думе
В этом населенном пункте, как сообщалось, недавно произошла химическая атака, после чего накануне США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду сирийских объектов, которые контролирует правительственные силы. Дамаск и Москва информацию об атаке с применением хлора опровергали.
Комментарии1
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begly_ 15 апреля 2018 | 01:35
Ох и пунктуальные эти американцы... Все у США идет по плану.