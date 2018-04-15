Соединенные штаты пригрозили России новыми санкциями в связи с ситуацией в Сирии

Об этом говорится в документе, который подготовили в Белом доме для журналистов по случаю субботнего брифинга. Как пишет Daily Mail, со ссылкой на свои источники, санкции объясняются тем, что поддержка Москвы «позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа». Официальных комментариев со стороны представителей администрации США пока нет. Как отмечает РБК, брифинг для прессы состоялся спустя несколько часов после авиаударов США и их союзников по объектам на территории Сирии. Президент Дональд Трамп охарактеризовал их как успешные. В Генеральном штабе России утверждали, что сирийским ПВО удалось перехватить 71 ракету из 103.