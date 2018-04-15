Соединенные штаты пригрозили России новыми санкциями в связи с ситуацией в Сирии
Об этом говорится в документе, который подготовили в Белом доме для журналистов по случаю субботнего брифинга. Как пишет Daily Mail, со ссылкой на свои источники, санкции объясняются тем, что поддержка Москвы «позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа». Официальных комментариев со стороны представителей администрации США пока нет. Как отмечает РБК, брифинг для прессы состоялся спустя несколько часов после авиаударов США и их союзников по объектам на территории Сирии. Президент Дональд Трамп охарактеризовал их как успешные. В Генеральном штабе России утверждали, что сирийским ПВО удалось перехватить 71 ракету из 103.
Комментарии21
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begly_ 15 апреля 2018 | 01:13
Как может что то утверждать трус, сбежавший с поля боя?, откуда он знает сколько там полегло его боевых товарищей?
Что утверждает Россия, которая драпанула из Сирии мухой?
vvietham 15 апреля 2018 | 01:15
Почему торопились с ударами по Сирии?
Оказывается на жителей Солсбери напали с использованием американского боевого отравляющего вещества BZ. Это установили в Швейцарии, куда ОЗХО передало образцы на независимое исследование.
При отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери быто использовано вещество BZ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, ссылаясь на швейцарский центр радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента. Эксперты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО.
По итогам проведённой экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через 30-60 минут после применения и длится до четырёх суток
https://ru.rt.com/asho
Что такое BZ?
BZ - это как раз американский шифр боевого отравляющего вещества. Поражение этим веществом может длиться до пяти суток.
Принимая во внимание, что пострадавшие Юлия Скрипаль и полицейский уже выписаны из больницы, а Сергей Скрипаль, как сообщают нам британцы, пошёл на поправку, клиническая картина отравления полностью соответствует применению отравляющего американского вещества BZ
fashist_putin 15 апреля 2018 | 01:19
vvietham:
"Оказывается на жителей Солсбери напали с использованием американского боевого отравляющего вещества BZ. Это установили в Швейцарии" - сказал ЛАВРОВ !!!
Швейцария уже ОПРОВЕРГЛА это!
И посоветовала Лаврову меньше нюхать кокаина и травить людей газом по приказу Путина
vvietham 15 апреля 2018 | 01:27
fashist_putin: Швейцария уже ОПРОВЕРГЛА это!
да слышали мы уже сказки Б. Джонсона о Новичке, а вот директор хим. лаборатории в Портон-Даун их опроверг
Эксперты секретной британской лаборатории в Портон-Дауне не смогли установить страну происхождения вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. По словам главы исследовательского центра Гэри Эйткенхеда, правительство сделало выводы о стране-производителе нервно-паралитического газа, основываясь на ряде других источников
Специалисты британского исследовательского центра отравляющих веществ Портон-Даун не смогли доказать российское происхождение газа, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает Sky News.
Мы смогли установить, что это был Новичок (А-234. — RT), определить, что это боевое нервно-паралитическое вещество, — заявил Гэри Эйткенхед.
По его словам, специалистам не удалось установить, где именно было произведено вещество, а выводы о его происхождении сделали в Лондоне..
А помните еще похожий случай из мемуаров экс-министра бороны США Роберта Макнамары
Мы должны создать такой инцидент, который убедительно будет демонстрировать, что кубинский истребитель атаковал и сбил чартерный гражданский самолет... Направление рейса должно быть выбрано таким образом, чтобы он проходил через Кубу. Пассажирами должна быть представлена группа студентов колледжа на каникулах, чтобы обосновать необходимость чартерного рейса.
able_seamans 15 апреля 2018 | 01:25
vvietham: Слышь идиот с примитивной методичкой. Ты веткой ошибся...!
vvietham 15 апреля 2018 | 01:31
Россия воспользовалась прецедентом Косово, и легитимно вернула себе Крым
теперь
Россия воспользуется правом сильного и легитимно вернет себе Украину
если конечно ООН не признает Вашингтон и их вассалов агрессором
Согласитесь, разница в уровне жизни в 8 раз между РФ и Украиной делает существование страны 404 невозможным
able_seamans 15 апреля 2018 | 01:35
vvietham: Соснешь ты вместе с остальной пригожинской комарильей как и вся расиянская вата...
sergoder172 15 апреля 2018 | 01:37
vvietham: какой умный тролль попался! Разбирается в боевых отравляющих веществах! А всего лишь - пенсионер из Москвы!
andy_dufresne_1 15 апреля 2018 | 01:43
sergoder172: Да он просто Долдон Копипастович.
fashist_putin 15 апреля 2018 | 01:16
убийцы Путин и Ассад должны ответить перед Международным Трибуналом !
vvietham 15 апреля 2018 | 01:17
Ловушка захлопнулась - в ОЗХО установили, но засекретили, что Скрипали были отравлены американским боевым отравляющим веществом BZ, а в Думе боевики, отравившихся при пожаре угарным газом выдали за отравленных хим. оружием
https://ru.rt.com/asho
Теперь не только Буш, но и Трамп станет невыездным
Напомню:
в 2011г. Джордж Буш отменил визит в Швейцарию опасаясь ареста
Также поступил и бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд (Donald Rumsfeld), когда несколько лет назад отказался от поездки в Германию из-за угрозы уголовного преследования, выдвинутой одним из немецких прокуроров.
После, кого как было проведено тщательное расследование и допрошены свидетели, которые участвовали в создании фейка с химической атакой в Думе, у РФ появилась отличная перспектива на голосовании в ООН по поводу признания США, Великобритании и Франции странами агрессорами с наложением на них мировым сообществом санкций, которые будут действовать до тех пор, пока те кто отдавал приказ на вероломное нападение на Сирию не предстанут перед международным судом
Ловушка захлопнулась - США совершили акт агрессии и стали страной изгоем
теперь у ООН нет другой возможности как
или признать законным одностороннее нападения сильных стран на слабые, без санкции ООН (например, развязав руки России в Мало и НовоРоссии)
или признать США и их вассалов - странами агрессорами и начать принуждать их к миру, введя против них международные санкции и объявив их странами - изгоями
Путин прав - слабых бьют, поэтому РФ должна стать еще сильнее, что-бы страны изгои даже думать боялись о том, что они могли бы применить силу в отношении РФ, как они сегодня применяют её в отношении Сирии.
splin2 15 апреля 2018 | 01:50
fashist_putin: убийцы Путин и Ассад должны ответить//
Есть нюансы: 1.Асад убивал с 2011 глода
2. Убивать вместе начали с 2015 г
3. Асад много раз использовал хим оружие, а Путин всегда только на шухере стоял.
tom_tom 15 апреля 2018 | 01:19
Не в бровь а в глаз: постпред Великобритании при ООН назвала Лаврова лживым ослом... Ггг...
begly_ 15 апреля 2018 | 01:26
tom_tom:
Вам не послышалось?, может послом? Ну надо же, целого Лаврова и ослом?!
Постпред-поэт., поэт, а не постпред..
andy_dufresne_1 15 апреля 2018 | 01:49
tom_tom: назвал ослом? а как конкретно - donkey или ass? Потому что ass (осёл) также переводится как "жопа"
gригорьич 15 апреля 2018 | 01:59
tom_tom: Не лживым ослом, а грустной лошадью
fashist_putin 15 апреля 2018 | 01:22
В принципе, я понимаю Путина !
С Великой Америкой воевать - это не детей в Кемерове и Беслане жечь, это не пенсионеров грабить во имя миллиардов Катьки и Машки Путиных!
Путин справедливо срёт в штаны
Настоящий ватный Херой!
Хайль Путин !
Слава Великой Па-Рашке !
palmcoast___ 15 апреля 2018 | 01:32
Чем же интересно выстрелит на этот раз по США Путин? Таблетки, папиросы, бухло.., уже полетели в сторону врага.
begly_ 15 апреля 2018 | 01:40
Может повышением пенсионного возраста на этот раз бросить в их буржуйские морды?
tojeej 15 апреля 2018 | 01:59
>сирийским ПВО удалось перехватить 71 ракету из 103.
оказывается, сирийские ПВО могут действовать намного эффективней российских. И кривизна планеты им ни капельки не мешает. Молодцы!
salut__521 15 апреля 2018 | 02:03
А с чем у вас на сей раз санкции, американцы? Коксу только не кладите путриотам, совсем свихнутся. Аа, с маком, эт хорошо. Люблю со смаком...