Гран-при Формулы-1 пройдет в Шанхае

Стартовать первым будет Себастьян Феттель из Феррари, который в очередной раз выиграл квалификацию. С первого ряда вслед за ним в гонку отправится его напарник по команде Кими Райкконен. Россиянин Сергей Сироткин на стартовой прямой будет 16-м.

Второй уик-энд подряд Феррари оказывается впереди Мерседеса на стартовой прямой, причем опять в полном составе. Лучший результат на квалификации в Шанхае показал Себастьян Феттель, Кими Райкконен уступил ему 0,087 тысячных секунды. Для немецкого гонщика, это 52 поул в карьере. Позади пилотов Скудерии оказался, как и в прошлый раз на Гран-при Бахрейна Валттери Боттас из Мерседеса, чемпион прошлого года Льюис Хэмилтон стартует четвертым. С третьего ряда в гонку отправятся гонщики Ред Булл – Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо, пока у них не получается что-то противопоставить первой четверке. Более того, Риккардо вообще мог пропустить квалификацию из-за проблем с двигателем. Россиянин Сергей Сироткин, который выступает за Уильямс, показал довольно неплохой результат, обойдя своего напарника Лэнса Стролла, однако пробиться во второй сегмент квалификации не смог, стартовать он будет 16-м. После Гран-при Бахрейна он сказал журналистам, что пройдут недели прежде, чем удастся добиться серьезного прогресса.

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет 27-29 апреля в Азербайджане.