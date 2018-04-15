В Саудовской Аравии сегодня стартует саммит Лиги арабских государств

Одним из основных вопросов, который будут обсуждать на встрече, станет ситуация в Сирия.

Бомбардировку Сирии западной коалицией обсудят сегодня участники саммита Лиги арабских государств. Он пройдет в саудовском городе Дахране. Ранее на встрече глав МИД стран-участниц панарабской организации ее генеральный секретарь Ахмед Абу аль-Гейт призвал отказаться от идеи иностранной интервенции. Дипломат заявил, что Лига по-прежнему поддерживает территориальную целостность Сирии, а для урегулирования кризиса в республике необходимо по-прежнему придерживаться так называемого «женевского формата» переговоров. Коалиция США, Великобритании и Франции, напомню, нанесла серию ракетных ударов по целям, предположительно связанным с сирийской программой создания химического оружия. Эти меры стали ответом на химическую атаку, проведенную в городе Думе, как утверждают на Западе, сирийскими военными.

В поддержке режима Башада Асада также была обвинена Россия. Дональд Трамп возложил ответственность лично на Владимира Путина. По словам главы Белого дома, российский президент оказался неспособен сдержать обещание стать гарантом уничтожения химоружия в Сирии.

Обсудят на арабском саммите и вопрос палестино-израильского урегулирования и статуса Иерусалима. Участие в форуме планирует принять генсек ООН Антониу Гутерриш.