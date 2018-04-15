СБ ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
Документ не набрал необходимое число голосов. Российский проект осуждал ракетные удары по Сирии как акт агрессии со стороны США, Великобритании и Франции. Документ поддержали Россия, Боливия и Китай. Восемь стран, в том числе США, Великобритания и Франция, проголосовали против, еще четыре страны, включая Казахстан, воздержались.
Россия делала все возможное, чтобы заставить США и их союзников отказаться от милитаристских планов. Об этом сказал российский постпред при ООН Василий Небензя.
Василий Небензя назвал поведение США хулиганством. Агрессивные действия США способствуют усугублению гуманитарной обстановки в Сирии, добавил Небензя.
Комментарии20
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neprostotak 15 апреля 2018 | 00:03
После удара по Сирии активность российских троллей возросла на 2000%, - пресс-служба Пентагона
«Российская кампания по дезинформации уже началась. За последние 24 часа активность российских троллей увеличились на 2000%, поэтому мы будем держать вас в курсе событий», - сказала Уайт.
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Бедненькие работнички из Лахты-2, вам там хоть памперсы выдают? Всё таки 24 часа без перерыва сложновато сдерживаться. Или у вас продвинутая система вентиляции чтобы вонь из обдристанных галифе глаза не разъедала?
max3446 15 апреля 2018 | 00:08
neprostotak: Американцы отчитались о попадании ракет по Дамаску фейковым видео. С 0.50 показаны «удары по Дамаску».
youtube.com/watch?time_continue=106&v=YS6LmEFLhU0
А на самом деле это видео обстрела кровавой киевской незаконной хунтой Луганска из градов в 2015 году.
Да, фейки пендорсми с видео и активность их троллей вещающих что они пендбюостанцы такие круты действительно активизировались
ostapbey 15 апреля 2018 | 00:13
max3446: а как удои оленей с олеводов чукотщины по сравнению с прошлым годом?
Вырасли ?
patrik05 15 апреля 2018 | 00:20
Пентагон: активность российских троллей выросла на 2000%
УКРАИНСКАЯ ПРАВДА · 5 часов назад
Пентагон: после удара по Сирии активность российских троллей возросла на 2000%
УНИАН · 1 час назад
Активность российских интернет-троллей возросла на 2000%, - Пентагон. Новости мира
Деловая столица · 4 часа назад
Больше результатов по запросу "Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила на брифинге 14 апреля, что активность российских интернет-троллей за последние 24 часа выросла на 2000%."
Пентагон: активность российских троллей выросла на 2000 ...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/14/7177693/
Пентагон: активность российских троллей выросла на 2000%. 8700 просмотров. 0. Суббота, 14 апреля 2018, 18:51. 231 0 0. Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что активность российских интернет-троллей за последние 24 часа выросла на 2000%. Об этом она сказала на брифинге в субботу, ...
После удара по Сирии активность российских интернет-троллей ...
https://24tv.ua › Телеканал новостей 24 › Новости › Новости мира
49 мин. назад - Каждый день, коротко и ясно. Рассылка от 24 Канала. Что это такое? После того, как США и союзники нанесли ракетный удар по Сирии, активность российских интернет-троллей выросла в разы. Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт на брифинге, посвященном удару по ...
Активность российских интернет-троллей возросла на 2000 ...
www.dsnews.ua/.../aktivnost-rossiyskih-internet-trolley-vozrosla-na-2000--14042018...
Активность российских интернет-троллей возросла на 2000%, - Пентагон. Суббота, 14 Апреля 2018, 19:52. Активность российских интернет-троллей в течение последних 24 часов выросла на 2000%. Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт на брифинге, сообщает "ДС" со ссылкой на CNN.
patrik05 15 апреля 2018 | 00:23
Увидел у этого бандеровца neprostotak, цитату про 2000% и Пентагон, забил её в поисковике и выдало статьи, только с ресурсов украинских вафлёров. Ха-ха-ха.
neprostotak 15 апреля 2018 | 00:30
patrik05: забил её в поисковике и выдало статьи, только с ресурсов украинских
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Слышь, выпердышь лахтинский, забей в гугле «“The Russian disinformation campaign has already begun. There has been a 2,000% increase in Russian trolls in the last 24 hours.»
Тебя сюрпрайз ждёт!
patrik05 15 апреля 2018 | 00:33
neprostotak:
Только на отвафлённых сайтах опущенных украинцев. Бу-га-га.
maxcarev 15 апреля 2018 | 00:22
Представитель России в ООН НЕбзденя заявил: это все-таки хулиганство херачить по нам в Сирии тамагавками - там воды не хватает подмыться!
pavel_svr 15 апреля 2018 | 00:33
ostapbey:
// а как удои оленей с олеводов чукотщины по сравнению с прошлым годом?
Вырасли ? //
Растут удои оленеводов, скоро будем прибыль посчитывать.
А у вас креветки подросли? Жора вышел в море? Вчера он говорил, что он устал?! Что вы будете кушать без Жоры? Удои? Не все такие молодые и стоячие...
Кушай Остап, завтра будет нечего...
maxcarev 15 апреля 2018 | 00:13
Проект резолюции СБ ООН от США и союзников по Сирии: тамагавк - средство раширения вагины и ануса.
entoni 15 апреля 2018 | 00:29
maxcarev: для Хейли с Мэй?)
fig__wam 15 апреля 2018 | 00:16
max3446: Вечером в субботу, 14 апреля, арабские СМИ сообщили о взрыве, прогремевшем на военной базе в Джабль Азан около Алеппо.
Согласно опубликованной информации, беспилотные самолеты атаковали склады, находящиеся на этой базе, которая по различным сведениям, принадлежит Ирану или одному из вооруженных формирований, поддерживающих Иран.
По сообщению арабской службы компании SKY, cреди погибших были и иранские офицеры.
epf1856 15 апреля 2018 | 00:20
neprostotak:
Примеры дезинформации можете привести?
tom_tom 15 апреля 2018 | 00:21
У 76% проголосовавших за путина сейчас в глазах лишь один немой вопрос к нему:
- Владимир Владимирович мы, русские, обосрались в Сирии?
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 00:05
Каждый день какие-то провалы. Экономика, безопасность, внешняя политика. И с такой везухой Путин собирается 6 лет лохматить бабушку?
tom_tom 15 апреля 2018 | 00:17
Не пора ли Пете Толстому пересадить вместо коры головного мозга кору дуба. Правда срать он будет желудями, зато врастёт корнями в родную землю, так сказать...
max3446 15 апреля 2018 | 00:05
США потратили на удар по Сирии более 200 миллионов долларов практически с нулевым эффектом, потерпев поражение и понеся репутационные потери.
Об этом заявил в субботу РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 00:17
max3446: ну уж если сам СИВКОВ так считает...
mikhail_spb_ 15 апреля 2018 | 00:06
На самом деле, хулиганство - это поведение бубензи.
В прежние времена в приличном обществе за такое можно было схлопотать канделябром по роже.
monik_7 15 апреля 2018 | 00:15
Казахстан! Значит совсем у путина труба дело