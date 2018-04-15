СБ ООН не принял российский проект резолюции по Сирии

Документ не набрал необходимое число голосов. Российский проект осуждал ракетные удары по Сирии как акт агрессии со стороны США, Великобритании и Франции. Документ поддержали Россия, Боливия и Китай. Восемь стран, в том числе США, Великобритания и Франция, проголосовали против, еще четыре страны, включая Казахстан, воздержались.

Россия делала все возможное, чтобы заставить США и их союзников отказаться от милитаристских планов. Об этом сказал российский постпред при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя назвал поведение США хулиганством. Агрессивные действия США способствуют усугублению гуманитарной обстановки в Сирии, добавил Небензя.