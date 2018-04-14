Шесть человек тяжело пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов на юге Англии

Как сообщают британские СМИ, инцидент произошел в населенном пункте Канви-Айленд в графстве Эссекс. По данным полиции, есть угроза для жизни одного из пострадавших, пятеро других получили серьезные

травмы. В полиции пока не говорят, связано ли это происшествие с терроризмом.