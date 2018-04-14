Шесть человек тяжело пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов на юге Англии
Как сообщают британские СМИ, инцидент произошел в населенном пункте Канви-Айленд в графстве Эссекс. По данным полиции, есть угроза для жизни одного из пострадавших, пятеро других получили серьезные
травмы. В полиции пока не говорят, связано ли это происшествие с терроризмом.
Комментарии5
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lion64___3 14 апреля 2018 | 23:07
сейчас сидящие в выгребной яме свидомые и либерасты обвинят в произошедшем Россию.
olegleon 14 апреля 2018 | 23:08
Российского посла в Лондоне ещё не вызвали в МИД Британии в связи с этим?
antiboh 14 апреля 2018 | 23:18
olegleon: Кстати,совсем с ленты исчезли сообщения о дтп на Вологодчине
neon999 14 апреля 2018 | 23:14
Хроника транспортных инцидентов, но почему-то исключительно из Англии.
Так лицемерные пропагандоны "формируют картину мира", и ЭМ в их числе - вполне себе рьяно старается.
terens 14 апреля 2018 | 23:29
автомобиль то не российский хоть?