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23:00, 14 апреля 2018

Власти Швейцарии не могут подтвердить сведения, изложенные Лавровым о веществе, которым отравили Скрипалей

Власти Швейцарии не могут подтвердить сведения, изложенные Сергеем Лавровым о веществе, которым в Солсбери отравили Скрипалей. Глава МИД России сегодня рассказал, что в Солсбери обнаружены следы вешества BZ, стоявшего на вооружении США, Великобритании и стран НАТО. При этом Лавров сослался на информацию, предоставленную лабораторией в швейцарском городе Шпиц. Как сообщил ТАСС официальный представитель дипломатической службы Швейцарии, этот вопрос находится в компетенции ОЗХО. В самой лаборатории в Шпице на запрос ТАСС пока не ответили. Лавров также утверждал, что в итоговом докладе ОЗХО по инциденту в Солсбери вещество «новичок» вообще не упоминается.

Комментарии

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olegleon 14 апреля 2018 | 23:05

а власти Швейцарии с какого перепоя должны подтверждать или опровергать данные независимой лаборатории?

maxcarev 14 апреля 2018 | 23:06

Ля-Врову врать как дышать!

nikolashin2017 14 апреля 2018 | 23:10

maxcarev: наврать министр очень быстр...

danko1 14 апреля 2018 | 23:15

nikolashin2017: Обычная ситуация, от МИДа, МО и Кремля давно практически одно враньё идет.
Совсем Лавров забыл о дипломатии и растерял давно годами ранее заработанную репутацию.

honduras_on_kolyma 14 апреля 2018 | 23:25


olegleon: // а власти Швейцарии с какого перепоя должны подтверждать или опровергать данные независимой лаборатории? //
В натуре, удило, какое дело властям Швейцарии до событий, происходящих на территории Швейцарии?
Надо бы у Серёги Дебилбля Лаврова разрешения спросить.

gs1112 14 апреля 2018 | 23:41

На Олимпиаде пробирки меняли? Меняли. Чего бы и здесь не намутить, Подкупить одного сотрудника лаборатории, это в порядке вещей. Потом и это всплывет и опять мир замрет от наглости и беспринципности Кремля, но сиюминутная задача будет решена.задача Методы и репутация у нынешнего режима ниже плинтуса.

tvitov66 14 апреля 2018 | 23:51

Вот врут ГАДЫ ... хотя в Федеральном законе "О накопительной пенсии" от 28.12.2013 N 424-ФЗ нет ни слова про мораторий наших пенсионных накопительных отчислений, но их мораторят, ЗАКОНОДАТЕЛЬНО, уже четвертый год к ряду, так что как говорят у нас в бане: либо крестик снимите, либо трусы оденьте

serhio_25__ 14 апреля 2018 | 23:50

honduras_on_kolyma: ""В натуре, удило, какое дело властям Швейцарии до событий, происходящих на территории Швейцарии? "" - может потому что в Швейцарии конфедерация, где практически нет центрального правительства и главы государства? Да что там нет главы, там даже столицы нет.

honduras_on_kolyma 14 апреля 2018 | 23:57

serhio_25__: // может потому что в Швейцарии конфедерация, где практически нет центрального правительства и главы государства? Да что там нет главы, там даже столицы нет. //
В заметке нет слов "правительство Швейцарии", там есть выражение "власти Швейцарии".
Откуда ты взял, что это правительство?

serhio_25__ 15 апреля 2018 | 00:22

honduras_on_kolyma: ""В заметке нет слов "правительство Швейцарии", там есть выражение "власти Швейцарии". "" - так еще луче, кто же эти таинственные власти, которые должны были подтвердить?

fig__wam 14 апреля 2018 | 23:09

olegleon: А почему лаборатория молчит?
И откуда Лавров узнал ее выводы, если их нет в докладе.
Дураки всегда врут так глупо, что сразу попадаются. Лавров обгадился на старости лет.
ты давно в дерьме, а ему может и неприятно, но служба.

olegleon 14 апреля 2018 | 23:19

fig__wam: точно! и как же швейцарская лаборатория забыла перед хохлотроллями отчитаться?!

fig__wam 14 апреля 2018 | 23:23

olegleon: Ага, она только перед Лавровым отчиталась. Кросме него их никуто не видел. Откуда он их взял он тоже не говорит.
-------------------------------
В открытой части доклада ОЗХО говорится, что эксперты подтверждают выводы Британии о природе вещества, которым были отравлены бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. В закрытой части доклада приведена его формула.

И это все.

olegleon 14 апреля 2018 | 23:32

fig__wam: дебилушка, а что ещё могли установить эксперты, получившие образцы не сами, а от британцев?! они и подтвердили, что состав предоставленного вещества совпадает. только с чем?

"«При скрупулезном анализе спектров всех продуктов разложения примеси должны быть. Без примеси вообще ничего не бывает. Нет чистых веществ стопроцентных — это всё ерунда. Методом изучения можно прийти к какому-то выводу насчет страны происхождения», — резюмировал Мирзоянов."

apels 14 апреля 2018 | 23:36

olegleon: Что значит не сами? Британия позволило экспертам ОЗХО произвести забор крови у отравленных.

sokal123 14 апреля 2018 | 23:42

apels: Лавров уже врет по-привычке и непроизвольно .У усталой Лошади дочь в Штатах -она ему все разъяснила ,но Лавр врет все равно ,машинально и упорно . Боится пахана . А может и сам говно.

olegleon 14 апреля 2018 | 23:44

apels: "Английский суд разрешил взять пробы крови у Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и передать их для независимого анализа экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Такое решение вынес в четверг судья Дэвид Уильямс из Опекунского суда в Лондоне. В этом суде рассматриваются дела лиц, лишенных способности принимать решения самостоятельно.
В интересах Скрипалей судья разрешил врачам Национальной службы здравоохранения взять анализы крови у пострадавших и передать их Организации по запрещению химического оружия, а также предоставить экспертам копии медицинской истории бывшего сотрудника ГРУ и его дочери."

так что экспертов ОЗХО к Скрипалям даже не подпустили и ничего они сами не могли взять, а исследовали только то, что им британцы дали

apels 15 апреля 2018 | 00:22

olegleon: Суд в связи с тем, что без сознания. Пробы брали конечно медики :) А передавали инспекторам.
Кроме того инспекторы ОЗХО самостоятельно брали пробы с мест, которые посетили Скрипали. Инспекторы прибыли по приглашению Мей не следующий день. Специально для них полиция оцепила места забора образцов. Так что пробы они имеют свои :)

serhio_25__ 14 апреля 2018 | 23:52

apels: ""Британия позволило экспертам ОЗХО произвести забор крови у отравленных. "" - не ври, не позволила. Бриташки сами дали кровь экспертам.

fig__wam 15 апреля 2018 | 00:08

olegleon: Нет, пидорок, эксперты ОЗХО сами брали пробы. Так что пидорась аккуратнее.
-------------------
"Образцы, собранные командой ОЗХО, подтверждают выводы Британии о природе токсина, который использовали в Солсбери", - говорится в заявлении организации.

В ОЗХО заявили, что собранные экспертами организации образцы были исключительно чистыми и почти не содержали примесей
------------------------------------------------
А вот швейцарцы откуда пробы получили, если не от ОЗХО? Ответь?
Ну ты пидораша и влип в свое же дерьмо.

pavelmistery 14 апреля 2018 | 23:13

olegleon:

"МИД интересует, почему ОЗХО не учло выводы Швейцарии по "делу Скрипалей"

aleks12 14 апреля 2018 | 23:32

pavelmistery: Сеня, быстро объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы!(c)

virgenu 14 апреля 2018 | 23:44

olegleon: С какого перепоя Лавров выдаёт данные частной лаборатории за истину?

olegleon 14 апреля 2018 | 23:54

virgenu: может быть с той, что они у него есть?

serhio_25__ 14 апреля 2018 | 23:48

olegleon: Эхо фейк-ньюс в своем репертуаре. А можно ведь сказать, что власти Швейцарии не могут опровергнуть слова Лаврова.

tks 15 апреля 2018 | 00:10

olegleon: А с чего вы взяли, что она независимая?

snagging 14 апреля 2018 | 23:06

Ну, сколько можно врать. Уже весь мир в шоке-ложь основа государства российского.

lion64___3 14 апреля 2018 | 23:09

snagging: snagging: в самом деле, пробирки с белым порошком в ООН русский показывал, не так ли?

maestro_air 14 апреля 2018 | 23:15

lion64___3: а что там за порошок был, есть анализ состава?

olegleon 14 апреля 2018 | 23:21

maestro_air: обычный стиральный. Колин Пауэлл не дурак настоящее ОВ с собой таскать

honduras_on_kolyma 14 апреля 2018 | 23:21

lion64___3: // в самом деле, пробирки с белым порошком в ООН русский показывал, не так ли? //
Портянки моноизвилинные, ваша версия о белом порошке Пауэлла - такая же легенда, как Куликовская битва, Ледовое побоище или эпический подвиг краснопузых 23 февраля 1918-го года.
Пауэлл применял эту пробирку в качестве демонстрации - вот такое-то количество сибирки способно произвести такое-то вредоносное действие.
Вон ваш пoцлидep-пересидент недавно тряс мультиками - тоже в качестве демонстрации.
И это в стадах упоротых ватников вызвало просто щенячий восторг.
Вот только Пауэлл конкретно говорил, пробирка всего лишь демонстрация, а Пыня на полном серьёзе задвигал про реальность этого "Ну, погоди!" в исполнении кремлядей.

maestro_air 14 апреля 2018 | 23:21

lion64___3: касательно самого выступления Колина Пауэлла (стенограмму можно глянуть тут). Во время этой своей речи он сказал ровно то что следовало из отчетов комиссий ООН: Ирак сам признал, что произвел 8500 литров агента сибирской язвы; комиссия ООН предполагает, что на самом деле могло быть произведено до 25000 литров; Ирак никогда не отчитался за процесс производства, вещества используемые для производства, оружие, которое этим снаряжалось и то, как и где, по утверждениям иракцев, это было ликвидировано.

Пробирка же была всего лишь ораторским приемом, и при демонстрации оной Пауэлл сказал что вот такое количество сухого порошка с агентами сибирской язвы привело к остановке работы Конгресса в террористических атаках 2001 года, а вышеупомянутое кол-во неучтенных иракских биологических агентов с сибирской язвой -- это многие десятки тысяч подобных пробирок. Весь этот аргумент относился к предыдущим спорам с теми кто утверждал, что раз в Ираке ничего не нашли, то и следует считать, что ничего нету. Пауэлл указывал на то что сам по себе факт не нахождения ничего не говорит -- речь идет об относительно малых объемах которые несложно спрятать -- и требовал от Ирака полной прозрачности процесса. На мой взгляд, эта позиция полностью обоснованна -- Ирак не только начал и проиграл войну в начале 90ых, не только подписал соглашения, отнимающие у него право на государственную тайну о программах ОМП, но и доказанно нарушал те соглашения уже после подписания, и бывал пойман за руку на горячем.

ilyache 15 апреля 2018 | 00:11

maestro_air:
Так или иначе минус 600 000 мирных иракцев. Вы довольны?...

(комментарий скрыт)

anji70 14 апреля 2018 | 23:09

Получаеется власти Швейцарии не знают, а власти России знают.

neon999 14 апреля 2018 | 23:10

На ЭМ активно помогают Кремлю вбрасывать бредовые версии отравления.
Сочетание обязательного ритуального вранья с требованием верить и доказывать.
Ну и дерьмо эти ваши МИД, ТАСС, да и ЭМ в придачу.

glotov 14 апреля 2018 | 23:16

neon999: ЭМ помогает увидеть всю нелепость западной сфабрикованной версии. Больше ни на какие новости заходить не нужно: почитаешь ЭМ, и нечистоплотность Запада проступает во всей наготе.

fig__wam 14 апреля 2018 | 23:21

glotov: В открытой части доклада ОЗХО говорится, что эксперты подтверждают выводы Британии о природе вещества, которым были отравлены бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. В закрытой части доклада приведена его формула.
--------------------
И выспе.
Откуда Лавров взял свои лживые данные он не говорит.
Конфиденциально получил, мол.

cilovit 14 апреля 2018 | 23:45

fig__wam: Послушай Америку так что не случай у них есть докозательства но мы их вам не покажем,Боинг ,отравление Скрипалей ,хим атака в Сирии и др.

ilyache 15 апреля 2018 | 00:13

fig__wam:
А американцы со своими "все разведывательное сообщество сообщество прдтвердило" вас никак не смущает?

fig__wam 15 апреля 2018 | 00:19

ilyache: Так откуда Лавров взял эти несуществующие данные? Вы хоть скажите.

А американцы говорят о данных разведки и приводят их. Своей разведки. На швейцарскую не ссылаются.

mavviomi 14 апреля 2018 | 23:11

Все просто - если Окурок и Лошадь окрывают рот, значит они лгут.

kara 14 апреля 2018 | 23:13

mavviomi: а кто это?

prosto_tak 14 апреля 2018 | 23:20

kara: Путин и Лавров

keldn 14 апреля 2018 | 23:22

kara: Окурок - Путин, Лошадь - Лавров, как вариант - Захарова Маша тоже подойдет. Начальство надо знать в лицо.

kara 14 апреля 2018 | 23:41

keldn: при встрече им лично не очканете это сказать? или тут на форумах высе.. строчить,так герои
мле лично,когда и моего и не моего президента называют уничижительно,странно,что Эхомодерация это не чистит

dyme179 15 апреля 2018 | 00:19

keldn: Не подойдет. Маша - ослица.., и не надо приписывать ей такой карьерный рост и чужие заслуги. А "окурок" можно заменить на "бычок".., смысл тот же, а звучит гораздо горделивее.

sergei_tn 14 апреля 2018 | 23:13

Это можно выразить короче - соврал он.

na555 15 апреля 2018 | 00:07

sergei_tn: Назвиздел он этот пиз..бол.

alex362 14 апреля 2018 | 23:13

Какая неожиданность! Оказывается, среди москвичей есть нечестные люди!

qdrya 14 апреля 2018 | 23:15

насколько можно понять в этой темной истории, швейцарская лаборатория была одной из нескольких, куда ОЗХО отправляла пробы, но почему-то выводы этой лаборатории не были приняты во внимание.

так что вопрос Лаврова имеет место быть - и он очень серьезен. Вряд ли он сводится к чисто терминологической путанице с классом веществ BZ и группы Новичок. И их соотношению.

keldn 14 апреля 2018 | 23:24

qdrya: Проблема в том что заявление Лаврова не подлежит проверке. Он мог вообще не получать никакой информации ни от кого.

qdrya 14 апреля 2018 | 23:27

keldn: в смысле? Лавров назвал полностью наименование лаборатории.

ikastrems 14 апреля 2018 | 23:15

Наличие морального дефекта, как готовность лгать, у Лаврова на лошадиной морде написано

qdrya 14 апреля 2018 | 23:17

по поводу заявления Швейцарских властей можно спросить еще у Папы Римского, что он знает по делу. И у пингвинов в Антарктиде.

leonln1970 14 апреля 2018 | 23:18

испанский диспетчер совместно с лабораторией в швейцарском городе...... вещество «новичок» вообще не упоминается..... вы всё врёти...нас там нет... а причём здесь....... изоврались лгут как дышат....

yas 14 апреля 2018 | 23:19

На Лаврова к сожалению старческий маразм наступил...

cilovit 14 апреля 2018 | 23:50

yas: Странно одно точно - что при отровлении боевым отравляющим веществом ,жертвы быстро оклемались,хотя по действию вещества минимум что могли они остаться инвалидами

physik 15 апреля 2018 | 00:15

cilovit:Прошло больше месяца после отравления, человек лежит до сих пор под капельницей, и это вы называете "быстро оклемался"?
А насчет инвалидности еще ничего не известно: до полного или частичного выздоровления ой как далеко.

petrovitchcolyan 14 апреля 2018 | 23:24

Вы еще Машку спросите - чем травили начальника отдела кадров СВР, она с ним по Лондону шастала по кабакам 1

eduard53 14 апреля 2018 | 23:28

"Власти Швейцарии не могут подтвердить сведения, изложенные Лавровым о веществе, которым в Солсбери отравили Скрипалей".
-------------------------------------------------------------------------------------------
Как витиевато замутили, вместо одного слова - Лаврун.

jetsam 14 апреля 2018 | 23:50

800метровый самолет никак не может улететь
от российских официальных лиц...

jidkov 14 апреля 2018 | 23:50

Заврался пургомёт...

holodez_na_palochke 14 апреля 2018 | 23:57

То, что Лавров в очередной раз соврал - это не новость. Если бы он вдруг правду сказал - вот это была бы новость.

ilyache 15 апреля 2018 | 00:18

Ощущения такие:
Этот институт ждут серьезные последствия в любом случае, завтра они скажут что этого не говорил никто из их персонала. И что это не официальная позиция института, мы все изложили ОЗХО. Там не называли вещество.

Вот и все. Каждый истолкует в свою пользу.

(комментарий скрыт)

vvbetin 15 апреля 2018 | 00:29

вот я вспоминаю песню про скрипалей "ай яй яй убили негра .убили негра. А ОН ВСТАЛ И ПОШЕЛ.".. а за ним и пошел отравленный боевым новичком полицейский и вообще как говорил задорнов про пьяного водителя который подул в трубку алкометра по всем показаниям такая доза алкоголя может быть только у трупа... вот такие наши РУССКИЕ люди их не берут боевые отравляющие вещества ... а вот газ англо американский BZ,
который выводит из сознания через 60 минут на пять дней конечно не применялся и лавров конечно врет...

vatanen 15 апреля 2018 | 00:30

Я Лаврал, я Лавру, я всегда буду Лаврать..

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