Власти Швейцарии не могут подтвердить сведения, изложенные Лавровым о веществе, которым отравили Скрипалей

Власти Швейцарии не могут подтвердить сведения, изложенные Сергеем Лавровым о веществе, которым в Солсбери отравили Скрипалей. Глава МИД России сегодня рассказал, что в Солсбери обнаружены следы вешества BZ, стоявшего на вооружении США, Великобритании и стран НАТО. При этом Лавров сослался на информацию, предоставленную лабораторией в швейцарском городе Шпиц. Как сообщил ТАСС официальный представитель дипломатической службы Швейцарии, этот вопрос находится в компетенции ОЗХО. В самой лаборатории в Шпице на запрос ТАСС пока не ответили. Лавров также утверждал, что в итоговом докладе ОЗХО по инциденту в Солсбери вещество «новичок» вообще не упоминается.