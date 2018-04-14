Власти Швейцарии не могут подтвердить сведения, изложенные Лавровым о веществе, которым отравили Скрипалей
Власти Швейцарии не могут подтвердить сведения, изложенные Сергеем Лавровым о веществе, которым в Солсбери отравили Скрипалей. Глава МИД России сегодня рассказал, что в Солсбери обнаружены следы вешества BZ, стоявшего на вооружении США, Великобритании и стран НАТО. При этом Лавров сослался на информацию, предоставленную лабораторией в швейцарском городе Шпиц. Как сообщил ТАСС официальный представитель дипломатической службы Швейцарии, этот вопрос находится в компетенции ОЗХО. В самой лаборатории в Шпице на запрос ТАСС пока не ответили. Лавров также утверждал, что в итоговом докладе ОЗХО по инциденту в Солсбери вещество «новичок» вообще не упоминается.
Комментарии66
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olegleon 14 апреля 2018 | 23:05
а власти Швейцарии с какого перепоя должны подтверждать или опровергать данные независимой лаборатории?
maxcarev 14 апреля 2018 | 23:06
Ля-Врову врать как дышать!
nikolashin2017 14 апреля 2018 | 23:10
maxcarev: наврать министр очень быстр...
danko1 14 апреля 2018 | 23:15
nikolashin2017: Обычная ситуация, от МИДа, МО и Кремля давно практически одно враньё идет.
Совсем Лавров забыл о дипломатии и растерял давно годами ранее заработанную репутацию.
honduras_on_kolyma 14 апреля 2018 | 23:25
olegleon: // а власти Швейцарии с какого перепоя должны подтверждать или опровергать данные независимой лаборатории? //
В натуре, удило, какое дело властям Швейцарии до событий, происходящих на территории Швейцарии?
Надо бы у Серёги Дебилбля Лаврова разрешения спросить.
gs1112 14 апреля 2018 | 23:41
На Олимпиаде пробирки меняли? Меняли. Чего бы и здесь не намутить, Подкупить одного сотрудника лаборатории, это в порядке вещей. Потом и это всплывет и опять мир замрет от наглости и беспринципности Кремля, но сиюминутная задача будет решена.задача Методы и репутация у нынешнего режима ниже плинтуса.
tvitov66 14 апреля 2018 | 23:51
Вот врут ГАДЫ ... хотя в Федеральном законе "О накопительной пенсии" от 28.12.2013 N 424-ФЗ нет ни слова про мораторий наших пенсионных накопительных отчислений, но их мораторят, ЗАКОНОДАТЕЛЬНО, уже четвертый год к ряду, так что как говорят у нас в бане: либо крестик снимите, либо трусы оденьте
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 23:50
honduras_on_kolyma: ""В натуре, удило, какое дело властям Швейцарии до событий, происходящих на территории Швейцарии? "" - может потому что в Швейцарии конфедерация, где практически нет центрального правительства и главы государства? Да что там нет главы, там даже столицы нет.
honduras_on_kolyma 14 апреля 2018 | 23:57
serhio_25__: // может потому что в Швейцарии конфедерация, где практически нет центрального правительства и главы государства? Да что там нет главы, там даже столицы нет. //
В заметке нет слов "правительство Швейцарии", там есть выражение "власти Швейцарии".
Откуда ты взял, что это правительство?
serhio_25__ 15 апреля 2018 | 00:22
honduras_on_kolyma: ""В заметке нет слов "правительство Швейцарии", там есть выражение "власти Швейцарии". "" - так еще луче, кто же эти таинственные власти, которые должны были подтвердить?
fig__wam 14 апреля 2018 | 23:09
olegleon: А почему лаборатория молчит?
И откуда Лавров узнал ее выводы, если их нет в докладе.
Дураки всегда врут так глупо, что сразу попадаются. Лавров обгадился на старости лет.
ты давно в дерьме, а ему может и неприятно, но служба.
olegleon 14 апреля 2018 | 23:19
fig__wam: точно! и как же швейцарская лаборатория забыла перед хохлотроллями отчитаться?!
fig__wam 14 апреля 2018 | 23:23
olegleon: Ага, она только перед Лавровым отчиталась. Кросме него их никуто не видел. Откуда он их взял он тоже не говорит.
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В открытой части доклада ОЗХО говорится, что эксперты подтверждают выводы Британии о природе вещества, которым были отравлены бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. В закрытой части доклада приведена его формула.
И это все.
olegleon 14 апреля 2018 | 23:32
fig__wam: дебилушка, а что ещё могли установить эксперты, получившие образцы не сами, а от британцев?! они и подтвердили, что состав предоставленного вещества совпадает. только с чем?
"«При скрупулезном анализе спектров всех продуктов разложения примеси должны быть. Без примеси вообще ничего не бывает. Нет чистых веществ стопроцентных — это всё ерунда. Методом изучения можно прийти к какому-то выводу насчет страны происхождения», — резюмировал Мирзоянов."
apels 14 апреля 2018 | 23:36
olegleon: Что значит не сами? Британия позволило экспертам ОЗХО произвести забор крови у отравленных.
sokal123 14 апреля 2018 | 23:42
apels: Лавров уже врет по-привычке и непроизвольно .У усталой Лошади дочь в Штатах -она ему все разъяснила ,но Лавр врет все равно ,машинально и упорно . Боится пахана . А может и сам говно.
olegleon 14 апреля 2018 | 23:44
apels: "Английский суд разрешил взять пробы крови у Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и передать их для независимого анализа экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Такое решение вынес в четверг судья Дэвид Уильямс из Опекунского суда в Лондоне. В этом суде рассматриваются дела лиц, лишенных способности принимать решения самостоятельно.
В интересах Скрипалей судья разрешил врачам Национальной службы здравоохранения взять анализы крови у пострадавших и передать их Организации по запрещению химического оружия, а также предоставить экспертам копии медицинской истории бывшего сотрудника ГРУ и его дочери."
так что экспертов ОЗХО к Скрипалям даже не подпустили и ничего они сами не могли взять, а исследовали только то, что им британцы дали
apels 15 апреля 2018 | 00:22
olegleon: Суд в связи с тем, что без сознания. Пробы брали конечно медики :) А передавали инспекторам.
Кроме того инспекторы ОЗХО самостоятельно брали пробы с мест, которые посетили Скрипали. Инспекторы прибыли по приглашению Мей не следующий день. Специально для них полиция оцепила места забора образцов. Так что пробы они имеют свои :)
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 23:52
apels: ""Британия позволило экспертам ОЗХО произвести забор крови у отравленных. "" - не ври, не позволила. Бриташки сами дали кровь экспертам.
fig__wam 15 апреля 2018 | 00:08
olegleon: Нет, пидорок, эксперты ОЗХО сами брали пробы. Так что пидорась аккуратнее.
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"Образцы, собранные командой ОЗХО, подтверждают выводы Британии о природе токсина, который использовали в Солсбери", - говорится в заявлении организации.
В ОЗХО заявили, что собранные экспертами организации образцы были исключительно чистыми и почти не содержали примесей
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А вот швейцарцы откуда пробы получили, если не от ОЗХО? Ответь?
Ну ты пидораша и влип в свое же дерьмо.
pavelmistery 14 апреля 2018 | 23:13
olegleon:
"МИД интересует, почему ОЗХО не учло выводы Швейцарии по "делу Скрипалей"
aleks12 14 апреля 2018 | 23:32
pavelmistery: Сеня, быстро объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы!(c)
virgenu 14 апреля 2018 | 23:44
olegleon: С какого перепоя Лавров выдаёт данные частной лаборатории за истину?
olegleon 14 апреля 2018 | 23:54
virgenu: может быть с той, что они у него есть?
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 23:48
olegleon: Эхо фейк-ньюс в своем репертуаре. А можно ведь сказать, что власти Швейцарии не могут опровергнуть слова Лаврова.
tks 15 апреля 2018 | 00:10
olegleon: А с чего вы взяли, что она независимая?
snagging 14 апреля 2018 | 23:06
Ну, сколько можно врать. Уже весь мир в шоке-ложь основа государства российского.
lion64___3 14 апреля 2018 | 23:09
snagging: snagging: в самом деле, пробирки с белым порошком в ООН русский показывал, не так ли?
maestro_air 14 апреля 2018 | 23:15
lion64___3: а что там за порошок был, есть анализ состава?
olegleon 14 апреля 2018 | 23:21
maestro_air: обычный стиральный. Колин Пауэлл не дурак настоящее ОВ с собой таскать
honduras_on_kolyma 14 апреля 2018 | 23:21
lion64___3: // в самом деле, пробирки с белым порошком в ООН русский показывал, не так ли? //
Портянки моноизвилинные, ваша версия о белом порошке Пауэлла - такая же легенда, как Куликовская битва, Ледовое побоище или эпический подвиг краснопузых 23 февраля 1918-го года.
Пауэлл применял эту пробирку в качестве демонстрации - вот такое-то количество сибирки способно произвести такое-то вредоносное действие.
Вон ваш пoцлидep-пересидент недавно тряс мультиками - тоже в качестве демонстрации.
И это в стадах упоротых ватников вызвало просто щенячий восторг.
Вот только Пауэлл конкретно говорил, пробирка всего лишь демонстрация, а Пыня на полном серьёзе задвигал про реальность этого "Ну, погоди!" в исполнении кремлядей.
maestro_air 14 апреля 2018 | 23:21
lion64___3: касательно самого выступления Колина Пауэлла (стенограмму можно глянуть тут). Во время этой своей речи он сказал ровно то что следовало из отчетов комиссий ООН: Ирак сам признал, что произвел 8500 литров агента сибирской язвы; комиссия ООН предполагает, что на самом деле могло быть произведено до 25000 литров; Ирак никогда не отчитался за процесс производства, вещества используемые для производства, оружие, которое этим снаряжалось и то, как и где, по утверждениям иракцев, это было ликвидировано.
Пробирка же была всего лишь ораторским приемом, и при демонстрации оной Пауэлл сказал что вот такое количество сухого порошка с агентами сибирской язвы привело к остановке работы Конгресса в террористических атаках 2001 года, а вышеупомянутое кол-во неучтенных иракских биологических агентов с сибирской язвой -- это многие десятки тысяч подобных пробирок. Весь этот аргумент относился к предыдущим спорам с теми кто утверждал, что раз в Ираке ничего не нашли, то и следует считать, что ничего нету. Пауэлл указывал на то что сам по себе факт не нахождения ничего не говорит -- речь идет об относительно малых объемах которые несложно спрятать -- и требовал от Ирака полной прозрачности процесса. На мой взгляд, эта позиция полностью обоснованна -- Ирак не только начал и проиграл войну в начале 90ых, не только подписал соглашения, отнимающие у него право на государственную тайну о программах ОМП, но и доказанно нарушал те соглашения уже после подписания, и бывал пойман за руку на горячем.
ilyache 15 апреля 2018 | 00:11
maestro_air:
Так или иначе минус 600 000 мирных иракцев. Вы довольны?...
anji70 14 апреля 2018 | 23:09
Получаеется власти Швейцарии не знают, а власти России знают.
neon999 14 апреля 2018 | 23:10
На ЭМ активно помогают Кремлю вбрасывать бредовые версии отравления.
Сочетание обязательного ритуального вранья с требованием верить и доказывать.
Ну и дерьмо эти ваши МИД, ТАСС, да и ЭМ в придачу.
glotov 14 апреля 2018 | 23:16
neon999: ЭМ помогает увидеть всю нелепость западной сфабрикованной версии. Больше ни на какие новости заходить не нужно: почитаешь ЭМ, и нечистоплотность Запада проступает во всей наготе.
fig__wam 14 апреля 2018 | 23:21
glotov: В открытой части доклада ОЗХО говорится, что эксперты подтверждают выводы Британии о природе вещества, которым были отравлены бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. В закрытой части доклада приведена его формула.
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И выспе.
Откуда Лавров взял свои лживые данные он не говорит.
Конфиденциально получил, мол.
cilovit 14 апреля 2018 | 23:45
fig__wam: Послушай Америку так что не случай у них есть докозательства но мы их вам не покажем,Боинг ,отравление Скрипалей ,хим атака в Сирии и др.
ilyache 15 апреля 2018 | 00:13
fig__wam:
А американцы со своими "все разведывательное сообщество сообщество прдтвердило" вас никак не смущает?
fig__wam 15 апреля 2018 | 00:19
ilyache: Так откуда Лавров взял эти несуществующие данные? Вы хоть скажите.
А американцы говорят о данных разведки и приводят их. Своей разведки. На швейцарскую не ссылаются.
mavviomi 14 апреля 2018 | 23:11
Все просто - если Окурок и Лошадь окрывают рот, значит они лгут.
kara 14 апреля 2018 | 23:13
mavviomi: а кто это?
prosto_tak 14 апреля 2018 | 23:20
kara: Путин и Лавров
keldn 14 апреля 2018 | 23:22
kara: Окурок - Путин, Лошадь - Лавров, как вариант - Захарова Маша тоже подойдет. Начальство надо знать в лицо.
kara 14 апреля 2018 | 23:41
keldn: при встрече им лично не очканете это сказать? или тут на форумах высе.. строчить,так герои
мле лично,когда и моего и не моего президента называют уничижительно,странно,что Эхомодерация это не чистит
dyme179 15 апреля 2018 | 00:19
keldn: Не подойдет. Маша - ослица.., и не надо приписывать ей такой карьерный рост и чужие заслуги. А "окурок" можно заменить на "бычок".., смысл тот же, а звучит гораздо горделивее.
sergei_tn 14 апреля 2018 | 23:13
Это можно выразить короче - соврал он.
na555 15 апреля 2018 | 00:07
sergei_tn: Назвиздел он этот пиз..бол.
alex362 14 апреля 2018 | 23:13
Какая неожиданность! Оказывается, среди москвичей есть нечестные люди!
qdrya 14 апреля 2018 | 23:15
насколько можно понять в этой темной истории, швейцарская лаборатория была одной из нескольких, куда ОЗХО отправляла пробы, но почему-то выводы этой лаборатории не были приняты во внимание.
так что вопрос Лаврова имеет место быть - и он очень серьезен. Вряд ли он сводится к чисто терминологической путанице с классом веществ BZ и группы Новичок. И их соотношению.
keldn 14 апреля 2018 | 23:24
qdrya: Проблема в том что заявление Лаврова не подлежит проверке. Он мог вообще не получать никакой информации ни от кого.
qdrya 14 апреля 2018 | 23:27
keldn: в смысле? Лавров назвал полностью наименование лаборатории.
ikastrems 14 апреля 2018 | 23:15
Наличие морального дефекта, как готовность лгать, у Лаврова на лошадиной морде написано
qdrya 14 апреля 2018 | 23:17
по поводу заявления Швейцарских властей можно спросить еще у Папы Римского, что он знает по делу. И у пингвинов в Антарктиде.
leonln1970 14 апреля 2018 | 23:18
испанский диспетчер совместно с лабораторией в швейцарском городе...... вещество «новичок» вообще не упоминается..... вы всё врёти...нас там нет... а причём здесь....... изоврались лгут как дышат....
yas 14 апреля 2018 | 23:19
На Лаврова к сожалению старческий маразм наступил...
cilovit 14 апреля 2018 | 23:50
yas: Странно одно точно - что при отровлении боевым отравляющим веществом ,жертвы быстро оклемались,хотя по действию вещества минимум что могли они остаться инвалидами
physik 15 апреля 2018 | 00:15
cilovit:Прошло больше месяца после отравления, человек лежит до сих пор под капельницей, и это вы называете "быстро оклемался"?
А насчет инвалидности еще ничего не известно: до полного или частичного выздоровления ой как далеко.
petrovitchcolyan 14 апреля 2018 | 23:24
Вы еще Машку спросите - чем травили начальника отдела кадров СВР, она с ним по Лондону шастала по кабакам 1
eduard53 14 апреля 2018 | 23:28
"Власти Швейцарии не могут подтвердить сведения, изложенные Лавровым о веществе, которым в Солсбери отравили Скрипалей".
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Как витиевато замутили, вместо одного слова - Лаврун.
jetsam 14 апреля 2018 | 23:50
800метровый самолет никак не может улететь
от российских официальных лиц...
jidkov 14 апреля 2018 | 23:50
Заврался пургомёт...
holodez_na_palochke 14 апреля 2018 | 23:57
То, что Лавров в очередной раз соврал - это не новость. Если бы он вдруг правду сказал - вот это была бы новость.
ilyache 15 апреля 2018 | 00:18
Ощущения такие:
Этот институт ждут серьезные последствия в любом случае, завтра они скажут что этого не говорил никто из их персонала. И что это не официальная позиция института, мы все изложили ОЗХО. Там не называли вещество.
Вот и все. Каждый истолкует в свою пользу.
vvbetin 15 апреля 2018 | 00:29
вот я вспоминаю песню про скрипалей "ай яй яй убили негра .убили негра. А ОН ВСТАЛ И ПОШЕЛ.".. а за ним и пошел отравленный боевым новичком полицейский и вообще как говорил задорнов про пьяного водителя который подул в трубку алкометра по всем показаниям такая доза алкоголя может быть только у трупа... вот такие наши РУССКИЕ люди их не берут боевые отравляющие вещества ... а вот газ англо американский BZ,
который выводит из сознания через 60 минут на пять дней конечно не применялся и лавров конечно врет...
vatanen 15 апреля 2018 | 00:30
Я Лаврал, я Лавру, я всегда буду Лаврать..