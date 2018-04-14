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23:00, 14 апреля 2018

Совбез ООН отклонил российский проект резолюции с  осуждением ударов по Сирии

Из 15 членов совета документ поддержали только трое: сама Россия, Китай и Боливия. 8 стран проголосовали против, четыре государства воздержались. Для принятия резолюции требуется не менее девяти голосов «за» при отсутствии вето со стороны постоянных членов Совбеза.

Франция уже в понедельник выдвинет ряд новых предложений по  урегулированию в  Сирии. Как сообщил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан, инициатива прозвучит на уровне Совета Безопасности ООН. Кроме того, Франция намерена обсудить свои предложения на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Россия в понедельник созывает в Женеве внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии. Это связано с нанесением США, Великобританией и Францией ракетных ударов по объектам в  Сирии, которые, по их мнению, используются для производства химоружия.

Комментарии

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tom_tom 14 апреля 2018 | 23:02

Если бы у Наполеона были такие СМИ как у русских, никто бы так и не узнал о его поражении при Ватерлоо...

honduras_on_kolyma 14 апреля 2018 | 23:03

Если же ставить вопрос "сколько поддержало Роиссю", то правильный ответ будет: двое.
Таков итог 18-летнего правления пoцлидeра-пересидента.

sandro_007 14 апреля 2018 | 23:03

Россия и Китай - это немало.

thesonhuman 14 апреля 2018 | 23:38

sandro_007: Из всех стран, представленных сейчас в Совете Безопасности ООН, Россия и Китай - это абсолютное большинство.

bbob 14 апреля 2018 | 23:42

thesonhuman: Замечательный пример правильной, патриотической математики.

jidkov 14 апреля 2018 | 23:48

sandro_007: Россия и Китай - это немало
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Таки да: галантерейщик и кардинал - вместе сила...

glotov 14 апреля 2018 | 23:05

tom_tom: А если бы такие, как в Америке, он бы на острове Святой Елены чувствовал себя тюремщиком англичан, а не их узником.

honduras_on_kolyma 14 апреля 2018 | 23:11

glotov: // А если бы такие, как в Америке, он бы на острове Святой Елены чувствовал себя тюремщиком англичан, а не их узником. //
Под твой выхлоп есть хороший исторический пример.
Одна страна считала, что победила в войне, потеряв при этом 40 миллионов человек и через 46 лет исчезнув с карты мира.
А теперь самый большой её огрызок раскрутил победобесие до уровня маразма.

glotov 14 апреля 2018 | 23:42

honduras_on_kolyma: Вообще не понял, о чем ваш выхлоп, но попытаюсь привести контрпример. Империя Александра Македонского развалилась сразу после его смерти. И . тем не менее, никому не придет в голову оспаривать его победы.

sokal123 14 апреля 2018 | 23:44

Пахан врет ,как дышит и все про это знают и не принимают рашку всерьез.

kanym 15 апреля 2018 | 00:01

glotov: Для ущербных, объясняю. Правильно сказали, что подобные государства разваливаются в случае смерти их создавших, НО!!! Какие победы у мрази, возомнившей себя ПУПОМ земли под названием Россия? А? Мразь, пытающаяся войти в историю, в неё вляпалась. Говночел,, во главе огромной страны, показал всем, что МЫ, народ России, рабы и дерьмо. Я, не исключаю себя, потому что я здесь и ничего не могу сделать, значит , я тоже в этом виноват.

jidkov 15 апреля 2018 | 00:05

glotov: ...никому не придет в голову оспаривать его победы.
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А на кой ляд они кому нужны?...

meteor1908 14 апреля 2018 | 23:03

"Сенат республики выслушал заявление принцессы Амидалы, но не смог принять резолюцию с осуждением действий торговой федерации".

alex362 14 апреля 2018 | 23:10

Какое непредсказуемое решение! А мы-то верили ООН, думали что оно за мир. По ТВ, опять же, давеча сказали, что вся прогрессивная мировая общественность с чувством глубокого воодушевления встретила новые мирные инициативы, высказанные Генеральным Секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Великого Народного Хурала, товарищем и другом простого народа...
Прямо не понимаю, кому теперь верить!

kryymsdyk 14 апреля 2018 | 23:56

alex362: сколько раз покойник Чуркин и пока живой Небензя наложили вето уже за последние 4 года?

ts 14 апреля 2018 | 23:12

Ничего удивительного нет... Удивительно то, что уже три недели Россия не спасает своих моряков, над которыми издевается Украина. Сначала по-пиратски арестовали один корабль, потом другой... И ничего! Не удивлюсь, если завтра арестуют и третий... Америка в такой ситуации сразу бы арестовала бы пять кораблей и смела правительство страны-пирата... Нацлидеры, ау!

ospa82 14 апреля 2018 | 23:16

ts: Почему "по-пиратски"? Может быть, по делу?

igc 14 апреля 2018 | 23:16

ts: Там же всё по делу, законно. Не крымнаш...

rabin_tagor 14 апреля 2018 | 23:35

ts: а откуда Вам известно, что бы сделала Америка в такой ситуации?
У вас ментальная связь с Трампом?
Даже если и так - он сам не знает, что он сделает в следующую минуту.

ts 14 апреля 2018 | 23:55

rabin_tagor: Да, мне Трамп Иванович позвонил и сказал, что так бы и сделал!

snagging 14 апреля 2018 | 23:33

Теперь история с Моникой отдыхает. У Трампа получилось круче. Все, кто ему аплодировал в думе его обслужил орально, так уж получилось. Прежде, чем хлопать, надо думать, но с учётом, что там политические проститутки им лучше и обслужить, и похлопать- низкая социальная ответственность.

sokal123 14 апреля 2018 | 23:38

То бишь не поверили закоренелым лгунам -это правильно и справедливо.

arctos 14 апреля 2018 | 23:48

Английский его - катастрофический. Умом и красноречием тоже не блещет. Похоже, на должность Небендзю выбрали исключительно за красоту

danko1 14 апреля 2018 | 23:54

arctos: За то, что холуй верный путинскому режиму, за то, что любой бред Кремля готов озвучить.

kryymsdyk 14 апреля 2018 | 23:58

arctos: И за фамилию.

holodez_na_palochke 15 апреля 2018 | 00:06

kryymsdyk: Точно, чтобы американцы помучились, произнося.

ed999 14 апреля 2018 | 23:57

Ответный удар по Америке будет нанесен завтра в 20:00 по Москве в программе Дмитрия Киселева "Вести недели".

avorozhev Александр Ворожев 15 апреля 2018 | 00:02

Путлер просто просрал вешнюю, да и внутреннюю политику! Его диктатура держится, только на телевизоре! Пора Штатам вводить эмбарго на российскую нефть! Ни чо, пусть россияне потерпят, чуток, за то будут знать, кого они выбирают в лидеры! Мне их не жаль!!!

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