Совбез ООН отклонил российский проект резолюции с  осуждением ударов по Сирии

Из 15 членов совета документ поддержали только трое: сама Россия, Китай и Боливия. 8 стран проголосовали против, четыре государства воздержались. Для принятия резолюции требуется не менее девяти голосов «за» при отсутствии вето со стороны постоянных членов Совбеза.



Франция уже в понедельник выдвинет ряд новых предложений по урегулированию в Сирии. Как сообщил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан, инициатива прозвучит на уровне Совета Безопасности ООН. Кроме того, Франция намерена обсудить свои предложения на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.



Россия в понедельник созывает в Женеве внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии. Это связано с нанесением США, Великобританией и Францией ракетных ударов по объектам в Сирии, которые, по их мнению, используются для производства химоружия.