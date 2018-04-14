В Волоколамске полиция задержала пятерых активистов незарегистрированного движения «Левый фронт»

В Волоколамске после митинга против мусорного полигона ЯДРОВО полиция задержала пятерых активистов незарегистрированного движения «Левый фронт». Об этом «Эху Москвы» рассказал координатор движения Сергей Удальцов.

Сегодня в девяти подмосковных городах прошли акции протеста против местных мусорных полигонов.