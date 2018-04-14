В Волоколамске полиция задержала пятерых активистов незарегистрированного движения «Левый фронт»
В Волоколамске после митинга против мусорного полигона ЯДРОВО полиция задержала пятерых активистов незарегистрированного движения «Левый фронт». Об этом «Эху Москвы» рассказал координатор движения Сергей Удальцов.
Сегодня в девяти подмосковных городах прошли акции протеста против местных мусорных полигонов.
Комментарии1
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doberman83 14 апреля 2018 | 22:36
Тютюкин стронг... Красиво разводит малолетнее лошъё, поверившее в "левые" идеи, взять за левую щеку.