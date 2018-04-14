Лавров: Термин «Новичок» не содержится в полном тексте доклада Организации по запрещению химоружия по делу Скрипалей
Термин «Новичок» не содержится в полном тексте доклада Организации по запрещению химоружия по делу Скрипалей. Этот документ подтверждает химический состав вещества, которое представили британцы и пробы которого эксперты ОЗХО взяли самостоятельно. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва, в отличие от западных коллег, не будет держать в секрете жизненно важную информацию по различным инцидентам, добавил Лавров.
Комментарии53
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olegleon 14 апреля 2018 | 22:09
"«В пробах были обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психотоксический эффект достигается через 30–60 минут и длится до четырех суток», рассказал Лавров." (РБК)
если Лавров не соврал, то ....
honduras_on_kolyma 14 апреля 2018 | 22:11
// Лавров: Термин «Новичок» не содержится в полном тексте доклада Организации по запрещению химоружия по делу Скрипалей //
Как так было у Раневской:
- Странно, жопа есть, а слова нет.
Серёге Дебилыбля Лаврову на заметку: это экспертное заключение.
Скажем, в обычной экспертизе по уголовному делу не будет фразы "удар нанесён поленом".
Там напишут нечто вроде "удар нанесён твёрдым тупым предметом".
В который давно превратился Лаврушка.
pit_heap 14 апреля 2018 | 22:14
Швейцарская лаборатория одна из тех 4 независимых в которую ОЗХО отправили образцы предоставленные англичанами. Лавров всего лишь озвучил ее анализ.
Критики требовали независимой экспертизы-они ее получили, но все равно,вопреки мнению экспертов считают, что виновата Москва.То есть факты им не нужны.Это просто русофобия.
patrik05 14 апреля 2018 | 22:21
Лавров: Термин «Новичок» не содержится в полном тексте доклада Организации по запрещению химоружия по делу Скрипалей...
Слава Богу наш "Новичок" реабилитирован, а то так расписали его, так расписали, мол, это супер боевое отравляющее вещество, а Серёга Скрипаль возьми, да и воскресни.
entoni 14 апреля 2018 | 22:28
patrik05: А от BZ так и происходит - свалился -оклемался))) А либерасты наши кроме хулоблюйства в Лаврова, ничего не могут сказать, квелые какие-то, унылые.
patrik05 14 апреля 2018 | 22:33
entoni:
Тут половина профессиональные тролли Антона Геращенко, четверть бывшие советские израильтяне и четверть "шендеровичи", профессиональные русофобы и проводники американского влияния. Само собой что у них кишки наружу выворачивает, если вдруг России удаётся оправдаться от международного наговора.
entoni 14 апреля 2018 | 22:42
patrik05: Самое смешное, когда их ткнешь в их же дерьмо мордой лица - они говорят, что это манна небесная))))))
patrik05 14 апреля 2018 | 22:44
entoni:
Мне плевать на них. Я пишу ради портянок.
rovel 14 апреля 2018 | 22:43
pit_heap: olegleon: Mirzayanov Во-первых, ГосНИИОХТ разрабатывал BZ под названием продукт 78 и производил его на опытно-промышленной установке в Шиханах. Во-вторых, это не нервнопаралитического действия, а агент, вызывающий галюцинации. Если он попадет в организм человека, тот начинает видеть сладостные сны и, якобы, бросает свое оружие. Так рассказывали, согласно проф. Яровенко Н.Н., начальника лаборатории ГосНИИОХТ, курсанты Военно-медицинской Академии в Ленинграде, которые добровольно согласились испытывать его. Кажется, в миру этот агент известен как LSD.
honduras_on_kolyma 14 апреля 2018 | 22:54
// BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психотоксический эффект достигается через 30–60 минут и длится до четырех суток», рассказал Лавров." (РБК)
если Лавров не соврал, то .... //
,,, то Скрипали должны были очнуться максимум через 4 дня.
Уже дошло или ещё добавить?
Далее, британские лаборатории категорически не могли спутать некий аналог ЛСД с нервно-паралитическим агентом высочайшего уровня токсичности.
И ещё момент: а кто сказал, что BZ обнаружен исключительно, а не в том числе?
Лавруша пургоносец известный, чего только стоит его перл о том, что Путирашка не нарушала Будапештский меморандум, т.к. не нападала на Украину ядерным оружием.
Пытайся наконец-то думать своей головой.
aleks12 14 апреля 2018 | 22:16
olegleon: хотелось бы услышать не Лаврова,а кого-нибудь из швейцарской лаборатории
olegleon 14 апреля 2018 | 22:19
aleks12: попросите британцев. может они Вам дадут заключение этой лаборатории. только вот странно, что ни ОЗХО, ни лаборатория, ни сами британцы не опровергают слова Лаврова.
даже Твиттер Трампа молчит
aleks12 14 апреля 2018 | 22:27
olegleon: Москва, в отличие от западных коллег, не будет держать в секрете жизненно важную информацию по различным инцидентам, добавил Лавров.
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вот пусть и опубликует эту жизненно важную информацию,а пока только словеса.
olegleon 14 апреля 2018 | 22:29
aleks12: вот Москва и опубликовала каким химвеществом были отравлены люди.
может поэтому то Тереза больше не кричит про Новичок
aleks12 14 апреля 2018 | 22:44
olegleon: Я никакого опубликованного документа (оригинала швейцарской лаборатории) не увидел,а только слова Лаврова распространенные РТ Спутник(на него все ссылаются).Так что будем ждать,а пока цитата:olegleon" если Лавров не соврал, то .... "
olegleon 14 апреля 2018 | 22:54
aleks12: поэтому то я это и написал. а вот отсутствие реакции со стороны Лондона уже кое о чём говорит. за 5-6 часов успели бы что-то придумать
apels 14 апреля 2018 | 22:49
olegleon: Лавров сказал, что вещество по ОЗХО СОВПАЛО по составу с исследованиями Британии. А Британия утверждает что их исследования показали соответствие ОВ группе Новичок. Простая логическая цепочка :)
Как минимум одно вещество из этой группы опубликовано в связи с убийством Кивелиди. То есть если даже предположить, что Британия не имеет разведданных и образцов веществ этой группы, то вот даже на тех документах можно пытаться сравнить вещества. Кроме того в Британию приезжал Мирзаянов в качестве эксперта. Сам он не создавал, но работал над темой и формулу знает.
apels 14 апреля 2018 | 22:32
olegleon: Википедия Вам в помощь. Разберитесь что такое вторая категория и что такое BZ :) Это совершенно общая характеристика. Еще более общая чем Новичок. Химикаты списка 2 совершенно легально используют при производстве красок, смол, гербицидов...
Лавров не соврал, он сказал часть правды :) Вещество второй группы, нейтотоксичный химикат (BZ) вполне может быть конкретным ОВ из группы Новичок.
olegleon 14 апреля 2018 | 22:34
apels: а что такое "группа Новичок"?
apels 14 апреля 2018 | 22:40
olegleon: Группа веществ. Назвали военные, которым формула сложно. Судя по интервью Ринка это более 100 газов и жидкостей. То есть Новичок это тема над которой работали химики лаборатории, в результате которой синтезировали вот эти ОВ определенной группы. По Ринку, опят таки, задача ставилась создание ОВ, не подпадающих под списки ОЗХО.
olegleon 14 апреля 2018 | 22:47
apels: так оно попадает или нет? человека можно отравить многими веществами, но они не все являются ОВ.
а Ринк и сам говорил, что спокойно синтезировал 1 гр. вещества. так неужели британские химики или американские не могли этого сделать???
apels 14 апреля 2018 | 23:02
olegleon: Подпадает А234 (фолиант), который был обнаружен в образцах по утверждению Лаврова. По утверждению Мирзаянова Новичок основывался на нем. Так что, вот опять группа Новичок
fig__wam 14 апреля 2018 | 22:57
olegleon: Соврал и Лавров и ты.
реально он сказал вот что.
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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в итоговом докладе не учла выводы швейцарских экспертов, изучивших «дело Скрипаля», заявил Сергей Лавров.
И далее по тексту. То есть ОЗХО не посчитвало нужныфм обращать внимание на фальшивку и ее нет в докладе ОЗХО.
швейцарских экспертов никто не привлекал и откуда они взяли материалы Скрипаля непонятно.
Ты как всегда попался на вранье.
ura_123 14 апреля 2018 | 22:09
Состав подтвержден,а то что название "новичок" там не используется...
Печальная лошадь делает хорошую мину при отвратительной игре и то,как бы сказал Станиславский-Не верю!
olegleon 14 апреля 2018 | 22:22
ura_123: состав чего подтверждён? даже Мирзоянов сказал, что что-то одно должно было быть. или "Новичок" не сработал из-за влажности, или чистый химикат, но тогда это не Новичок.
ura_123 14 апреля 2018 | 22:34
olegleon: алежек,прочитай по слогам текст новости и не задавай неумных вопросов.
olegleon 14 апреля 2018 | 22:40
ura_123: вот именно, что текст новости, а не прямые слова Лаврова или прямой текст экспертизы.
если ты забыл, то пару лет назад Эхо умудрилось запустить ракету, которая выводит на орбиту 1,25 тысяч тонн груза. вот тебе и "текст новости"
ura_123 14 апреля 2018 | 22:43
olegleon: Ой,шо ты говоришь! Как там распятый младенец и диспетчер Карлос поживают?
И ещё,вот чего накропал-Понятно, что не содержится. Новичок это группа ОВ, более 100. В списках ОЗХО никаких Новичков нет. В отчете наверняка приведена формула вещества. Дипломат он и есть дипломат :) По поводу BZ. Это общая характеристика нейротоксичного химиката. Ничего более.(с)
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 14 апреля 2018 | 22:39
ura_123: Ну , здравствуйте, я Ваша тетя....
А прочесть новость про то, что нес патологический лжец из МИДа Лавров не судьба?
Глава российкого МИДа Сергей Лавров 14 апреля на XXVI ассамблее Совета по внешней и оборонной политике рассказал что, России УДАЛОСЬ ПОЛУЧИТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ из швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа.
«Ни один из этих факторов и вообще ничего о BZ не упомянуто в итоговом докладе, который эксперты ОЗХО представили исполнительному совету. В этой связи мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему такая информация вообще была опущена в итоговом документе. "ЕСЛИ, КОНЕЧНО, ОРГАНИЗАЦИЯ БУДЕТ ОТВЕРГАТЬ САМ ФАКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ ГОРОДА ШПИЦ, ТОГДА БЫЛО ИНТЕРЕСНО ПОСЛУШАТЬ ЭТИ ОБЪЯСНЕНИЯ"-заключил Лавров.
https://www.fontanka.ru/2018/04/14/069/
Т.е. Лавров утверждает , что Швейцарская лаборатория , которой ОЗХО передали образцы вещества , которым был отравлен Скрипаль и его дочь-слила секретную и строго конфиденциальную информацию предпологаемому подозреваемому?
Они в этой лаборатории (если она есть и ей действительно передали образцы) -клинические идиоты? Сомневаюсь...
А последний обзац (выделен крупным текстом) -вообще песня. Т.е. Лавров , вкинув это, хочет заставить ОЗХО оправдываться. И даже если ОЗХО не передавала эти образцы этой лаборатории (что опровергнет и ОЗХО и лаборатория) потом , для тупоголовой ваты, сказать-ну видете ОЗХО скрывает неудобные факты, а лабораторию запугали пиндосы с бритами....
Что может быть проще для доказательства правоты НАРКОмата РФ -пусть Лавров предъявит эту экспертизу..... Где она? У него под подушкой?
ВЫВОД: Очередной вброс от перманентного лжеца Лаврова для внутреннего потребления тупоголовой ватой.
ura_123 14 апреля 2018 | 22:45
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya: Здравствуй тётя. Я так подозреваю что этот комментарий ты мне тиснуло по ошибке?
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 14 апреля 2018 | 22:41
ura_123: Прошу прощения, коммент не Вам был адресован.
eduard53 14 апреля 2018 | 22:50
ura_123:
* * *
На кой печальный мерин-старичок
Решил собачьей чушью поделиться?
Ну, нет в докладе слова "Новичок",
И чтО? – вмиг сдуло пух с лубянских рыльцев?
fig__wam 14 апреля 2018 | 22:10
А что, ели ОВ назвать "Старичок" или "Дурачок", то его состав и свойства меняются?
Лавров совсем дурачок.
v_bnd 14 апреля 2018 | 22:17
fig__wam: А бьют не по "паспорту, по "наглой морде" :)
ilyache 14 апреля 2018 | 22:12
Дальше в лес ...
Хотя это далеко не самое интересное из того, что Лавров сказал
Интересно.
Я реально беспокоюсь за здоровье сотрудников этого Швейцарского института.
bonhoeffer 14 апреля 2018 | 22:20
ilyache:
//Я реально беспокоюсь за здоровье сотрудников этого Швейцарского института//
Придется теперь им, как и Родченкову, делать пластическую операцию, чтобы Лавров себя больше не утруждал излишним беспокойством.
lion64___3 14 апреля 2018 | 22:13
Из всего этого следует, что если и было отравление, то оно проведено мелкобританскими джентльменами.
ura_123 14 апреля 2018 | 22:36
lion64___3: Из чего "всего этого" следует? Подробности ваших умозаключений в студию!
andy116k 14 апреля 2018 | 22:54
ura_123: Мотив и возможность совершить преступление у них была. Алиби на время совершения преступления у МИ-6 нет. Нечего тут придуриваться
lion64___3 14 апреля 2018 | 22:58
ura_123: мнение сидящих в выгребной яме либерастов и свидомых меня не интересует. Пусть оные радостно шумят, когда кто-то из ЦРУ справил нужду на их головы.
v_bnd 14 апреля 2018 | 22:14
В слове "Лавров" словосочетание "печальная лошадь" тоже не содержится...
sensei54 14 апреля 2018 | 22:16
Да, не позавидуешь мидовцам.
Для того, чтобы постоянно врать и оправдываться, нужно приводить хоть какие-то контраргументы.
Что неизбежно влечет за собой "путаницу в показаниях", и самое главное - фатальные проговорки.
Фатальные в буквальном смысле. Например, как с письмом Януковича.
Цугцванг.
playmaker5 14 апреля 2018 | 22:23
Портянки, Лавров в молодец. Мученик, б...ь. Ему бы посоветовать Путину за амфорами и нырнуть или со стерхами рвануть. Иначе "Никак".
shalunok 14 апреля 2018 | 22:25
Лавров выставляет себя на посмешище. Каких только не было министров иностранных дел в нашей истории, но такой ковровый впервые.
apels 14 апреля 2018 | 22:26
Понятно, что не содержится. Новичок это группа ОВ, более 100. В списках ОЗХО никаких Новичков нет. В отчете наверняка приведена формула вещества. Дипломат он и есть дипломат :) По поводу BZ. Это общая характеристика нейротоксичного химиката. Ничего более.
stas_russkiy 14 апреля 2018 | 22:27
Серёжа дембельский аккорд отрабатывает. В следующем составе правительства его не будет. МИД возглавит другой. А Серёжу отпустят с Богом на ПМЖ в штаты. Поработал хорошо на озёрную банду, кокса много доставил...
qdrya 14 апреля 2018 | 22:27
вот какая штука: в 18-31 Эхо уже эту пустышку выдавало в эфир - и это вместо очень содержательного высказывания Лаврова о результатах химанализа независимой швейцарской лаборатории, которая идентифицировала совершенно другое вещество - BZ , которое разработано на Западе, а в России и в СССР никогда не производилось. Нет, надо как попка-дурак тиражировать НОВИЧОК, Новичок, Новичок. то был, то нет. То был, то нет.
Потом в восемь вечера наконец-то Эхо соизволило выжать из себя упоминание о BZ .
А потом опять вот эту пустышку выдает. Хотя ОНА
НИКАКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ.
У меня копятся вопросы к Венедиктову: и это ЧЕСТНАЯ журналистика?
ura_123 14 апреля 2018 | 22:38
qdrya: Дайка я тебе перекопипащу-Понятно, что не содержится. Новичок это группа ОВ, более 100. В списках ОЗХО никаких Новичков нет. В отчете наверняка приведена формула вещества. Дипломат он и есть дипломат :) По поводу BZ. Это общая характеристика нейротоксичного химиката. Ничего более.
А вопросы Венедиктову передавай через Фейсбук. Тут Венедиктова не бывает,ежели чё.
virgenu 14 апреля 2018 | 22:29
Лавров специалист по переводу стрелок. Какое имеет значение местонахождение лаборатории по производству ядов? Его можно украсть, купить, выменять. Вопрос кто применил его против людей. Тут репутация России на первом месте и возразить нечем. Сколько народу убили бессудно при СССР и при Путине начиная с Троцкого, белых генералов, Бандеры и далее везде до Березовского!Никогда власти России не осудили это безобразие. Что уж бодаться теперь.
skkul 14 апреля 2018 | 22:35
virgenu: При СССР практически все правители или грузины или хохлы, значит виновата либо Украина, либо Грузия?
Как вы ловко 15 республик СССР только на Россию натянули...)))
andy116k 14 апреля 2018 | 22:58
virgenu: "Тут репутация России на первом месте" Эта репутация существует только в воспаленном либерально-хохлотролльском мозгу. Ну и в западной бульварной прессе.
agamasat 14 апреля 2018 | 22:30
словоблуд гребаный.
rovel 14 апреля 2018 | 22:41
Mirzayanov Во-первых, ГосНИИОХТ разрабатывал BZ под названием продукт 78 и производил его на опытно-промышленной установке в Шиханах. Во-вторых, это не нервнопаралитического действия, а агент, вызывающий галюцинации. Если он попадет в организм человека, тот начинает видеть сладостные сны и, якобы, бросает свое оружие. Так рассказывали, согласно проф. Яровенко Н.Н., начальника лаборатории ГосНИИОХТ, курсанты Военно-медицинской Академии в Ленинграде, которые добровольно согласились испытывать его. Кажется, в миру этот агент известен как LSD.