Эксперты ОЗХО уже сегодня встретятся в Дамаске с представителями властей Сирии
Об этом сообщил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари. Источник в сирийском правительстве полагает, что миссия уже завтра приступит к работе непосредственно в городе Дума.
Комментарии2
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abuvgrobu 14 апреля 2018 | 22:28
Надо тоже сделать постановку: разбомбленный дом с многодетными семьями, кругом окровавленные тела детей и женщин, плач, вой. Выложить всё это в сети и прогнать по каналам.
А потом заявить, что не потерпим такого зверства и, что в течение 48ч. начнем бомбежку Лондона, Парижа и США. Точечно.
Жалко, не наш метод...
entoni 14 апреля 2018 | 22:45
abuvgrobu: Нужно уточнить "очень точечно" в частности в точку G определенным западным дамам)))))