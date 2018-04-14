СБ ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
Россия делала все возможное, чтобы заставить США и их союзников отказаться от милитаристских планов. Об этом сказал российский постпред при ООН Василий Небензя. Небензя назвал поведение США хулиганством. Агрессивные действия США способствуют усугублению гуманитарной обстановки в Сирии, добавил он. Несмотря ни на что, сирийский режим продолжает использовать химоружие против мирного населения. Так считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Столтенберг призвал Россию следить за тем, чтобы Сирия конструктивно участвовала в женевском переговорном процессе под эгидой ООН. США не верят в фальсификацию данных о химатаке в сирийской Думе. Об этом заявил не названный представитель администрации США. По его словам, участие в инсценировке химатаки запрещенной радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» также маловероятно. При этом он назвал «Джейш аль-Ислам» «последней оппозиционной группировкой в Восточной Гуте».
Комментарии48
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doorin 14 апреля 2018 | 22:03
Постпред Франции в ООН Франсуа Делаттр заявил, что
в ближайшие пару дней Париж подготовит собственный
проект резолюции и представит его на рассмотрение Совбеза.
В нём будет зафиксировано безусловное право Франции,
Великобритании и США наносить удары по любой стране
в любое время дня и ночи.
\ \ Le Figaro \ \
pyccokokc 14 апреля 2018 | 22:07
Из всех соседей вошьдь России только с китайцами не разосрался. Отдаёт им за бесценок всё, что они хотят.
doorin 14 апреля 2018 | 22:08
Спецслужбы Великобритании сегодня в 21-43
сделали шокирующее срочное заявление.
По имеющейся у них информации, новая газовая
атака Асада в Сирии должна состояться этой
ночью.
"Белые каски" уже выехали к месту предстоящей
атаки с телекамерами.
\ The Telegraph UK, Великобритания \
begly_ 14 апреля 2018 | 22:14
Даже Япония полностью поддержала действия США.
А ну, кому тут не слабо напомнить про Хиросиму и Нагасаки?, про то, какие американцы людоненавистники.
mymymy 14 апреля 2018 | 22:20
begly_: А если бы резолюция набрала нужное количество голосов, США, Великобритания или Франция наложили бы вето.
Вообще, всё, что происходит, похоже на трусливый конформизм. Помнится, в институте, читая про психологический опыт, когда люди называли белое черным и черное белым, мы удивлялись - ну как это может быть, глаза на заднице , что ли, у этих людей?
Но вот тот опыт был безобиден, а нынешний, когда эти представители стран покрывают преступления, очень опасен.
Ну, а тот, кто отказывается назвать преступника преступником, тот - соучастник.
antiboh 14 апреля 2018 | 22:49
mymymy: тот, кто отказывается назвать преступника преступником, тот - соучастник.//
Совершенно верно.Господи,сколько же их в России?..
shicotus_live 14 апреля 2018 | 22:46
begly_: Даже Япония полностью поддержала действия США. ..
_____________________________
Еще бы она не поддержала)0 Сколько у них на островах военных баз США? Вдруг японцы сами себя хлором травить будут?))
mppv 14 апреля 2018 | 22:58
begly_:
Дак слабо Японии не поддержать ... Сразу про Хиросиму напомнят американцы - людоненавистники ...
skripal_live 14 апреля 2018 | 22:16
Как начинаются войны.
На сайт Белого дома пришло видео с неопровержимыми доказательствами газовой атаки в сирийской Думе, на котором два человека в медицинских масках и в футболках с надписями «PUTIN» и «ASAD» под указателем «Duma - Sirija» распыляют газ из баллона с надписью «Novichok».
Ошалелый Трамп потянулся к телефону спецсвязи с Пентагоном…
grigol331 14 апреля 2018 | 23:01
skripal_live: два человека в медицинских масках и в футболках с надписями «PUTIN» и «ASAD»
___
Ну да, в футболках с такими надписями стыдно рожу показать.
tom_tom 14 апреля 2018 | 22:24
Они прилетели, хорошие, новые и умные.
И сразу оказалось, что это не зона ответственности Путина.
Вот...
fig__wam 14 апреля 2018 | 22:08
doorin: А зачем им Совбез?
Де факто они и так имеют это право.
О Россию снова вытерли ноги, вот суки.
На Небензю было жалко смотреть, так человек переживает за мир, а его мордой об стол.
С особым цинизмом просто его выдрали.
irinakingsize1 14 апреля 2018 | 22:14
fig__wam: Та Небензя уже все волосы на голове повыдрал-так переживает за мир во всем мире.
kondrat_vlad 14 апреля 2018 | 22:35
irinakingsize1: Небздя сделал важное заявление - он просто бзданул
petrovitchcolyan 14 апреля 2018 | 23:02
doorin:
Русский с китайцем братья вовек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают вас.
Припев:
Москва - Пекин.
Москва - Пекин.
Идут, идут вперед народы.
За светлый путь, за прочный мир
Под знаменем свободы.
Слышен на Волге голос Янцзы,
Видно китайцам сиянье Кремля;
Мы не боимся военной грозы;
Воля народов сильнее грозы;
Нашу победу славит земля.
Припев.
В мире прочнее не было уз;
В наших колоннах ликующий Май.
Это шагает Советский Союз;
Это могучий Советский Союз,
Рядом шагает новый Китай!
Припев.
arye_11 14 апреля 2018 | 22:04
Небензи, Василий.
Америка все делает путем.
skripal_live 14 апреля 2018 | 22:18
Если пиндосы думают отсидеться на своем острове, как это сделали их предки во 2-ю мировую войну, которые подлыми интригами перенаправили предназначенный для них гитлеровский удар на Советский Союз, то они горько ошибаются.
«Тополя» - это не Фау-2, а они обязательно прилетят в Лондон, если натовские ястребы развяжут ядерную войну.
И писец полный будет и этому острову, и зажравшейся Гейропе, и Америке, ни разу не видевшей ужасов войны. Украинские тролли тоже пусть не радуются, их тоже накроет по полной. И придуманному государству-проститутке Израилю, которое живет, пока позволяют его заокеанские хозяева, и поэтому старательно вылизывающее им зад. Им всем будет конец.
А русские люди выживут. Мы и не то переживали. По крайней мере, останутся сибиряки, потомки Ермака и другие россияне, проживающие по всей шестой части суши.
Они возродят новую Россию – новую мировую цивилизацию. Без ханжей, педерастов, абрамовичей, ельциных, джонсонов и трампов.
А РОССИЯ БУДЕТ ВСЕГДА!
pyccokokc 14 апреля 2018 | 22:30
skripal_live: сказать, что ты дурак - это, как бы, похвалить. Тупое безмозглое, ты сам-то хоть понял, что тут вывалил. Уж и портянок нормальных в России не осталось - жопа во всём.
arye_11 14 апреля 2018 | 22:32
skripal_live:
Полный небензеж
Рассуждение за жизнь от туповатого и невежественного малолетки.
Уроки учи, школота
yurijklink 14 апреля 2018 | 22:35
skripal_live: 11.80
able_seamans 14 апреля 2018 | 22:55
skripal_live: ЭХО а не пора ли этого туповатенького пригожинца отправить в баню за проявление экстремизма?
tom_tom 14 апреля 2018 | 22:30
«Патриарх Кирилл позвонил Папе Римскому из-за ситуации в Сирии»
ДА ТЫ Ж ЕЖТВОЮМАТЬ! Ситуация в Сирии Гундяева волнует, Папе он названивает...
А когда дети в Кемерово сгорели, кому он звонил? К родителям приезжал? Поддерживал? Нет! Не до этого ему было, он о Сирии думал. О*уеть!
tom_tom 14 апреля 2018 | 22:05
Трамп:
"Вова, ты пойми, сосать или не сосать - так вопрос даже не стоит!"
shicotus_live 14 апреля 2018 | 22:44
tom_tom: "Соси, Донни!" сказал Вова "Я не возражаю!")))
olegleon 14 апреля 2018 | 22:05
а с чего ему набрать голоса, если три постоянных члена Совбеза, плюс два государства НАТО, плюс Катар и Швеция легко всё блокируют.
треть членов Совбеза это страны НАТО, при том, что среди всех стран их меньше 15%
j_partizan 14 апреля 2018 | 22:12
Чурки только пасутся в России, а поддерживать её ООН не намерены.
snagging 14 апреля 2018 | 22:14
Сколько же бездунов от нач генштаба, при ООН представителей, послов и телевизионных пооституток при ТВ. Ни одной ракеты не сбито. Запущены 40 ракет ПВО Сирии после, того, как уже все отбомбились. Все самолёты улетели, а корабли стреляли с Красного моря, а все уплыли с Тартуса в средиземное наблюдать, так объявляли все эксперты мо.
fresh_breeze 14 апреля 2018 | 22:14
Против силы — только силу. Наглядный пример, что это работает, — КНДР, которая радует всех людей на планете, которым опостылело то "международное право", которое сегодня в очередной раз продемонстрировала стая "гуманистов" во главе с США.
begly_ 14 апреля 2018 | 22:20
fresh_breeze:
Начни о том, как нищенски существуют в КНДР "свободные" ее граждане., потом расскажи про "силу" России.., а в завершение будь честен и согласись что Трамп добился своего и в ближайшее время, первый раз за 60 лет, усадит обожравшегося Ына за стол переговоров.
fresh_breeze 14 апреля 2018 | 22:30
begly_:
Трамп в вопросе КНДР потерял лицо, а вместе с ним потерял его и Дядюшка Сэм в целом, коль скоро Трамп у них сейчас главный.
Примеры КНДР с одной стороны и Ирака с Ливией с другой наглядно показывают всем, какой путь к независимости и безопасности государства наилучший.
А про нищенскую жизнь в КНДР расскажи иракцам с ливийцами, они наверняка позавидуют северным корейцам, так как те хоть такие же небогатые, как они, зато не убитые-покалеченные, а главное — не униженные разной сволочью, топчущей их землю.
begly_ 14 апреля 2018 | 22:39
fresh_breeze:
Ты про какую сволочь?, российскую, которая поддерживает войну и топчет сирийские земли?, с подачи которой химические атаки совершались?
yurijklink 14 апреля 2018 | 22:41
fresh_breeze: 11.80
abuvgrobu 14 апреля 2018 | 22:20
Очень не хочется войны, но по другому, видимо, нельзя. вопрос поставлен серьезно: или мы, или они. рвать пиндосов нужно всерьез. чтобы юшкой кровавой умылись. иначе добра не будет
begly_ 14 апреля 2018 | 22:26
abuvgrobu:
Молодец!
Я тут недавно комент прочитал, как один из работяг в слесарке сказал:
Надо въе.ать по пиндосам, а то так и будем са.ать..
skripal_live 14 апреля 2018 | 22:27
abuvgrobu: Еще не время, товарищ.
Нужно подкопить сил.
Принять на вооружение "Авангард", "Сармат" и "Кинжал" и др.
И тогда...
yurijklink 14 апреля 2018 | 22:45
abuvgrobu: 11.80
lisitsa1962 14 апреля 2018 | 22:50
abuvgrobu: вопрос поставлен серьезно: или мы, или они
---
Вопрос уже снят с повестки дня
virgenu 14 апреля 2018 | 22:22
Россия по спортивной классификации обладает политическим в мире весом мухи со своим 1,2% доли ВВП (США 32%) и 12 миллионов нищих работающих, не считая сверх нищих нетрудоспособных. Путинский режим не имеет никакого авторитета и примера для других стран цивилизованного мира. Откуда же эти амбиции бороться с тяжёловесами Германией, Англией, Францией и сверх тяжеловесом США? И только потому, что имеется за поясом финский нож? Пора уже понять своё место рядом с Пакистаном и Португалией.
fresh_breeze 14 апреля 2018 | 22:35
virgenu:
Своими руками бороться необязательно. "Финский нож" подкинуть всем тем, у кого есть свои счёты к этому "гегемону", дальше они сами всё сделают в лучшем виде.
А выходить в открытое поле один на один с тем бандитом, конечно, не надо, если есть другие варианты.
irinakingsize1 14 апреля 2018 | 22:25
Я тут вот что копнула.
Нарком Лавров седни заявил :\\Эксперты из швейцарского города Шпиц установили, что экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить веществом BZ, которое находилось на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО......данный вид химоружия в СССР и России не разрабатывался. В то же время ОЗХО по какой-то причине не стала включать в свой доклад информацию швейцарских исследователей. \\
Действительно в гор. Шпиц(Швейцария, 12 тыс население) есть Центр радиологического и химико-бактериологического анализа («Labor Spiez»).
Но!
Как пишет газета «Blick», ее запрос в адрес «Labor Spiez» относительно того, будет ли Центр задействован в расследовании дела Скрипаля, остался без ответа. Его пресс-секретарь Андреас Бухер (Andreas Bucher) ничего не подтвердил и не опроверг, указав только, что Центр обязан хранить молчание по причинам обеспечения безопасности. «У нас с ОЗХО подписано соглашение, которые обязывает нас не давать никаких справок, поскольку Организация не хотела бы, чтобы кто-то мог оказывать влияние на работу Центра».
Вопрос: "Как результаты анализа могли стать известны Лаврову и почему, вопреки секретности, он эту информацию разносит?
glotov 14 апреля 2018 | 22:33
irinakingsize1: Аналогичный вопрос: откуда англичанам известно название "novIchok"?
epf1856 14 апреля 2018 | 22:36
irinakingsize1:
Вы Лаврова сами слушали? Он всё объяснил.
А какие доказательства у США?
playmaker5 14 апреля 2018 | 22:26
Портянки, поняли, что Обама не зря премию Мира получил?
ems1 14 апреля 2018 | 22:35
Главный итог удара по Сирии - опосредованное поражение России. Российские войска тихо сидели на базе в Хмеймиме, системы С-400 гордо продолжали защищать небо Израиля, а остальные буки, панцири и прочие бастионы вообще никак не отсвечивали. Повторить удар американцы смогут на раз-два-три, и даже по российским базам. Уже понятно, что противодействия им не будет со стороны России от слова "совсем". С сегодняшнего дня российская армия гордо носит имя "туземная", вместе с иранской, украинской и прочими армиями стран-бантустанов. Опосредованное военное поражение России обязательно будет трансформировано в политическое, как это было по итогам Крымской войны 19 века, поражения в 1-й мировой войне, зафиксированное Брестским миром, либо в Холодной войне, - в навязанной проамериканской конституции. Что это будет? Ну во-первых, безусловно уход из Сирии, после того, как американцы снесут Дамаск (Иер.49:23-27). Во-вторых, Турция тоже захочет оторвать кусок падали: Крым им вряд ли отдадут, но часть Сирии они себе заберут это точно. Ну и России будет выставлен жёсткий ультиматум об уходе из Крыма, Донбасса, Курил, и возможно, Калининграда. Это сначала. Дальше - думается, может уйти Карелия. Теперь без раздумий американцы в кратчайший срок смогут смоделировать внешнеполитический кризис в любом нужном для себя регионе России, по типу сирийского, с выдвижением ультиматума. Проиграв однажды, Россия будет проигрывать постоянно, отступая, съёживаясь в границах своих территорий. Увы, но за трусость Путина придётся платить очень дорогую цену.
v1nc 14 апреля 2018 | 22:36
Опять ботоксного карлика отправили в помойную яму..
zhrv 14 апреля 2018 | 22:36
- "еще четыре страны, включая Казахстан, воздержались."
Сколько ножей в спину...
Но все лучше черенка, в иное место
ed999 14 апреля 2018 | 22:48
В ДУМЕ (Сирия) никогда не было ИГИЛ...Асад воюет там с собственным народом...а Россия его защищает ..Это позор..Гитлер защищает Муссолини или наоборот?...России вообще нечего делать в Сирии..она ввязалась в эту войну спустя 4 года после начала гражданской войны в Сирии, чтобы отвлечь внимание ООН от украинской авантюры и чтобы мстить Западу за непризнание Крыма. Это ясно даже 5-летнему ребенку... Война в Сирии началась в 2012 году, а Россия начала помогать АСАДУ в 2016 году..Уйти от фактов не сможет никто.
mppv 14 апреля 2018 | 22:56
"Об этом заявил не названный представитель"
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Дак не он ли организовывал фальсификацию?