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22:00, 14 апреля 2018

СБ ООН не принял российский проект резолюции по Сирии

Документ не набрал необходимое число голосов. Российский проект осуждал ракетные удары по Сирии как акт агрессии со стороны США, Великобритании и Франции. Документ поддержали Россия, Боливия и Китай. Восемь стран, в том числе США, Великобритания и Франция, проголосовали против, еще четыре страны, включая Казахстан, воздержались.

Россия делала все возможное, чтобы заставить США и их союзников отказаться от милитаристских планов. Об этом сказал российский постпред при ООН Василий Небензя. Небензя назвал поведение США хулиганством. Агрессивные действия США способствуют усугублению гуманитарной обстановки в Сирии, добавил он. Несмотря ни на что, сирийский режим продолжает использовать химоружие против мирного населения. Так считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Столтенберг призвал Россию следить за тем, чтобы Сирия конструктивно участвовала в женевском переговорном процессе под эгидой ООН. США не верят в фальсификацию данных о  химатаке в сирийской Думе. Об этом заявил не названный представитель администрации США. По его словам, участие в инсценировке химатаки  запрещенной радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» также маловероятно. При этом он назвал «Джейш аль-Ислам» «последней оппозиционной группировкой в Восточной Гуте».  

Комментарии

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doorin 14 апреля 2018 | 22:03

Постпред Франции в ООН Франсуа Делаттр заявил, что
в ближайшие пару дней Париж подготовит собственный
проект резолюции и представит его на рассмотрение Совбеза.

В нём будет зафиксировано безусловное право Франции,
Великобритании и США наносить удары по любой стране
в любое время дня и ночи.

\ \ Le Figaro \ \

pyccokokc 14 апреля 2018 | 22:07

Из всех соседей вошьдь России только с китайцами не разосрался. Отдаёт им за бесценок всё, что они хотят.

doorin 14 апреля 2018 | 22:08

Спецслужбы Великобритании сегодня в 21-43
сделали шокирующее срочное заявление.

По имеющейся у них информации, новая газовая
атака Асада в Сирии должна состояться этой
ночью.

"Белые каски" уже выехали к месту предстоящей
атаки с телекамерами.

\ The Telegraph UK, Великобритания \

begly_ 14 апреля 2018 | 22:14

Даже Япония полностью поддержала действия США.
А ну, кому тут не слабо напомнить про Хиросиму и Нагасаки?, про то, какие американцы людоненавистники.

mymymy 14 апреля 2018 | 22:20

begly_: А если бы резолюция набрала нужное количество голосов, США, Великобритания или Франция наложили бы вето.

Вообще, всё, что происходит, похоже на трусливый конформизм. Помнится, в институте, читая про психологический опыт, когда люди называли белое черным и черное белым, мы удивлялись - ну как это может быть, глаза на заднице , что ли, у этих людей?
Но вот тот опыт был безобиден, а нынешний, когда эти представители стран покрывают преступления, очень опасен.
Ну, а тот, кто отказывается назвать преступника преступником, тот - соучастник.

antiboh 14 апреля 2018 | 22:49

mymymy: тот, кто отказывается назвать преступника преступником, тот - соучастник.//
Совершенно верно.Господи,сколько же их в России?..

shicotus_live 14 апреля 2018 | 22:46

begly_: Даже Япония полностью поддержала действия США. ..
_____________________________
Еще бы она не поддержала)0 Сколько у них на островах военных баз США? Вдруг японцы сами себя хлором травить будут?))

mppv 14 апреля 2018 | 22:58

begly_:
Дак слабо Японии не поддержать ... Сразу про Хиросиму напомнят американцы - людоненавистники ...

skripal_live 14 апреля 2018 | 22:16

Как начинаются войны.
На сайт Белого дома пришло видео с неопровержимыми доказательствами газовой атаки в сирийской Думе, на котором два человека в медицинских масках и в футболках с надписями «PUTIN» и «ASAD» под указателем «Duma - Sirija» распыляют газ из баллона с надписью «Novichok».
Ошалелый Трамп потянулся к телефону спецсвязи с Пентагоном…

grigol331 14 апреля 2018 | 23:01

skripal_live: два человека в медицинских масках и в футболках с надписями «PUTIN» и «ASAD»
___
Ну да, в футболках с такими надписями стыдно рожу показать.

tom_tom 14 апреля 2018 | 22:24

Они прилетели, хорошие, новые и умные.
И сразу оказалось, что это не зона ответственности Путина.
Вот...

fig__wam 14 апреля 2018 | 22:08

doorin: А зачем им Совбез?
Де факто они и так имеют это право.
О Россию снова вытерли ноги, вот суки.
На Небензю было жалко смотреть, так человек переживает за мир, а его мордой об стол.
С особым цинизмом просто его выдрали.

irinakingsize1 14 апреля 2018 | 22:14

fig__wam: Та Небензя уже все волосы на голове повыдрал-так переживает за мир во всем мире.

kondrat_vlad 14 апреля 2018 | 22:35

irinakingsize1: Небздя сделал важное заявление - он просто бзданул

petrovitchcolyan 14 апреля 2018 | 23:02

doorin:

Русский с китайцем братья вовек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают вас.

Припев:

Москва - Пекин.
Москва - Пекин.
Идут, идут вперед народы.
За светлый путь, за прочный мир
Под знаменем свободы.

Слышен на Волге голос Янцзы,
Видно китайцам сиянье Кремля;
Мы не боимся военной грозы;
Воля народов сильнее грозы;
Нашу победу славит земля.

Припев.

В мире прочнее не было уз;
В наших колоннах ликующий Май.
Это шагает Советский Союз;
Это могучий Советский Союз,
Рядом шагает новый Китай!

Припев.

arye_11 14 апреля 2018 | 22:04

Небензи, Василий.
Америка все делает путем.

skripal_live 14 апреля 2018 | 22:18

Если пиндосы думают отсидеться на своем острове, как это сделали их предки во 2-ю мировую войну, которые подлыми интригами перенаправили предназначенный для них гитлеровский удар на Советский Союз, то они горько ошибаются.
«Тополя» - это не Фау-2, а они обязательно прилетят в Лондон, если натовские ястребы развяжут ядерную войну.
И писец полный будет и этому острову, и зажравшейся Гейропе, и Америке, ни разу не видевшей ужасов войны. Украинские тролли тоже пусть не радуются, их тоже накроет по полной. И придуманному государству-проститутке Израилю, которое живет, пока позволяют его заокеанские хозяева, и поэтому старательно вылизывающее им зад. Им всем будет конец.
А русские люди выживут. Мы и не то переживали. По крайней мере, останутся сибиряки, потомки Ермака и другие россияне, проживающие по всей шестой части суши.
Они возродят новую Россию – новую мировую цивилизацию. Без ханжей, педерастов, абрамовичей, ельциных, джонсонов и трампов.
А РОССИЯ БУДЕТ ВСЕГДА!

pyccokokc 14 апреля 2018 | 22:30

skripal_live: сказать, что ты дурак - это, как бы, похвалить. Тупое безмозглое, ты сам-то хоть понял, что тут вывалил. Уж и портянок нормальных в России не осталось - жопа во всём.

arye_11 14 апреля 2018 | 22:32

skripal_live:
Полный небензеж
Рассуждение за жизнь от туповатого и невежественного малолетки.
Уроки учи, школота

yurijklink 14 апреля 2018 | 22:35

skripal_live: 11.80

able_seamans 14 апреля 2018 | 22:55

skripal_live: ЭХО а не пора ли этого туповатенького пригожинца отправить в баню за проявление экстремизма?

tom_tom 14 апреля 2018 | 22:30

«Патриарх Кирилл позвонил Папе Римскому из-за ситуации в Сирии»

ДА ТЫ Ж ЕЖТВОЮМАТЬ! Ситуация в Сирии Гундяева волнует, Папе он названивает...

А когда дети в Кемерово сгорели, кому он звонил? К родителям приезжал? Поддерживал? Нет! Не до этого ему было, он о Сирии думал. О*уеть!

tom_tom 14 апреля 2018 | 22:05

Трамп:

"Вова, ты пойми, сосать или не сосать - так вопрос даже не стоит!"

shicotus_live 14 апреля 2018 | 22:44

tom_tom: "Соси, Донни!" сказал Вова "Я не возражаю!")))

olegleon 14 апреля 2018 | 22:05

а с чего ему набрать голоса, если три постоянных члена Совбеза, плюс два государства НАТО, плюс Катар и Швеция легко всё блокируют.
треть членов Совбеза это страны НАТО, при том, что среди всех стран их меньше 15%

j_partizan 14 апреля 2018 | 22:12

Чурки только пасутся в России, а поддерживать её ООН не намерены.

snagging 14 апреля 2018 | 22:14

Сколько же бездунов от нач генштаба, при ООН представителей, послов и телевизионных пооституток при ТВ. Ни одной ракеты не сбито. Запущены 40 ракет ПВО Сирии после, того, как уже все отбомбились. Все самолёты улетели, а корабли стреляли с Красного моря, а все уплыли с Тартуса в средиземное наблюдать, так объявляли все эксперты мо.

fresh_breeze 14 апреля 2018 | 22:14

Против силы — только силу. Наглядный пример, что это работает, — КНДР, которая радует всех людей на планете, которым опостылело то "международное право", которое сегодня в очередной раз продемонстрировала стая "гуманистов" во главе с США.

begly_ 14 апреля 2018 | 22:20

fresh_breeze:

Начни о том, как нищенски существуют в КНДР "свободные" ее граждане., потом расскажи про "силу" России.., а в завершение будь честен и согласись что Трамп добился своего и в ближайшее время, первый раз за 60 лет, усадит обожравшегося Ына за стол переговоров.

fresh_breeze 14 апреля 2018 | 22:30

begly_:

Трамп в вопросе КНДР потерял лицо, а вместе с ним потерял его и Дядюшка Сэм в целом, коль скоро Трамп у них сейчас главный.

Примеры КНДР с одной стороны и Ирака с Ливией с другой наглядно показывают всем, какой путь к независимости и безопасности государства наилучший.

А про нищенскую жизнь в КНДР расскажи иракцам с ливийцами, они наверняка позавидуют северным корейцам, так как те хоть такие же небогатые, как они, зато не убитые-покалеченные, а главное — не униженные разной сволочью, топчущей их землю.

begly_ 14 апреля 2018 | 22:39

fresh_breeze:

Ты про какую сволочь?, российскую, которая поддерживает войну и топчет сирийские земли?, с подачи которой химические атаки совершались?

yurijklink 14 апреля 2018 | 22:41

fresh_breeze: 11.80

abuvgrobu 14 апреля 2018 | 22:20

Очень не хочется войны, но по другому, видимо, нельзя. вопрос поставлен серьезно: или мы, или они. рвать пиндосов нужно всерьез. чтобы юшкой кровавой умылись. иначе добра не будет

begly_ 14 апреля 2018 | 22:26

abuvgrobu:

Молодец!
Я тут недавно комент прочитал, как один из работяг в слесарке сказал:
Надо въе.ать по пиндосам, а то так и будем са.ать..

skripal_live 14 апреля 2018 | 22:27

abuvgrobu: Еще не время, товарищ.
Нужно подкопить сил.
Принять на вооружение "Авангард", "Сармат" и "Кинжал" и др.
И тогда...

(комментарий скрыт)

yurijklink 14 апреля 2018 | 22:45

abuvgrobu: 11.80

lisitsa1962 14 апреля 2018 | 22:50

abuvgrobu: вопрос поставлен серьезно: или мы, или они
---
Вопрос уже снят с повестки дня

virgenu 14 апреля 2018 | 22:22

Россия по спортивной классификации обладает политическим в мире весом мухи со своим 1,2% доли ВВП (США 32%) и 12 миллионов нищих работающих, не считая сверх нищих нетрудоспособных. Путинский режим не имеет никакого авторитета и примера для других стран цивилизованного мира. Откуда же эти амбиции бороться с тяжёловесами Германией, Англией, Францией и сверх тяжеловесом США? И только потому, что имеется за поясом финский нож? Пора уже понять своё место рядом с Пакистаном и Португалией.

fresh_breeze 14 апреля 2018 | 22:35

virgenu:

Своими руками бороться необязательно. "Финский нож" подкинуть всем тем, у кого есть свои счёты к этому "гегемону", дальше они сами всё сделают в лучшем виде.

А выходить в открытое поле один на один с тем бандитом, конечно, не надо, если есть другие варианты.

irinakingsize1 14 апреля 2018 | 22:25

Я тут вот что копнула.
Нарком Лавров седни заявил :\\Эксперты из швейцарского города Шпиц установили, что экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить веществом BZ, которое находилось на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО......данный вид химоружия в СССР и России не разрабатывался. В то же время ОЗХО по какой-то причине не стала включать в свой доклад информацию швейцарских исследователей. \\
Действительно в гор. Шпиц(Швейцария, 12 тыс население) есть Центр радиологического и химико-бактериологического анализа («Labor Spiez»).
Но!
Как пишет газета «Blick», ее запрос в адрес «Labor Spiez» относительно того, будет ли Центр задействован в расследовании дела Скрипаля, остался без ответа. Его пресс-секретарь Андреас Бухер (Andreas Bucher) ничего не подтвердил и не опроверг, указав только, что Центр обязан хранить молчание по причинам обеспечения безопасности. «У нас с ОЗХО подписано соглашение, которые обязывает нас не давать никаких справок, поскольку Организация не хотела бы, чтобы кто-то мог оказывать влияние на работу Центра».
Вопрос: "Как результаты анализа могли стать известны Лаврову и почему, вопреки секретности, он эту информацию разносит?

glotov 14 апреля 2018 | 22:33

irinakingsize1: Аналогичный вопрос: откуда англичанам известно название "novIchok"?

epf1856 14 апреля 2018 | 22:36

irinakingsize1:
Вы Лаврова сами слушали? Он всё объяснил.
А какие доказательства у США?

(комментарий скрыт)

playmaker5 14 апреля 2018 | 22:26

Портянки, поняли, что Обама не зря премию Мира получил?

(комментарий скрыт)

ems1 14 апреля 2018 | 22:35

Главный итог удара по Сирии - опосредованное поражение России. Российские войска тихо сидели на базе в Хмеймиме, системы С-400 гордо продолжали защищать небо Израиля, а остальные буки, панцири и прочие бастионы вообще никак не отсвечивали. Повторить удар американцы смогут на раз-два-три, и даже по российским базам. Уже понятно, что противодействия им не будет со стороны России от слова "совсем". С сегодняшнего дня российская армия гордо носит имя "туземная", вместе с иранской, украинской и прочими армиями стран-бантустанов. Опосредованное военное поражение России обязательно будет трансформировано в политическое, как это было по итогам Крымской войны 19 века, поражения в 1-й мировой войне, зафиксированное Брестским миром, либо в Холодной войне, - в навязанной проамериканской конституции. Что это будет? Ну во-первых, безусловно уход из Сирии, после того, как американцы снесут Дамаск (Иер.49:23-27). Во-вторых, Турция тоже захочет оторвать кусок падали: Крым им вряд ли отдадут, но часть Сирии они себе заберут это точно. Ну и России будет выставлен жёсткий ультиматум об уходе из Крыма, Донбасса, Курил, и возможно, Калининграда. Это сначала. Дальше - думается, может уйти Карелия. Теперь без раздумий американцы в кратчайший срок смогут смоделировать внешнеполитический кризис в любом нужном для себя регионе России, по типу сирийского, с выдвижением ультиматума. Проиграв однажды, Россия будет проигрывать постоянно, отступая, съёживаясь в границах своих территорий. Увы, но за трусость Путина придётся платить очень дорогую цену.

v1nc 14 апреля 2018 | 22:36

Опять ботоксного карлика отправили в помойную яму..

zhrv 14 апреля 2018 | 22:36

- "еще четыре страны, включая Казахстан, воздержались."

Сколько ножей в спину...
Но все лучше черенка, в иное место

ed999 14 апреля 2018 | 22:48

В ДУМЕ (Сирия) никогда не было ИГИЛ...Асад воюет там с собственным народом...а Россия его защищает ..Это позор..Гитлер защищает Муссолини или наоборот?...России вообще нечего делать в Сирии..она ввязалась в эту войну спустя 4 года после начала гражданской войны в Сирии, чтобы отвлечь внимание ООН от украинской авантюры и чтобы мстить Западу за непризнание Крыма. Это ясно даже 5-летнему ребенку... Война в Сирии началась в 2012 году, а Россия начала помогать АСАДУ в 2016 году..Уйти от фактов не сможет никто.

mppv 14 апреля 2018 | 22:56

"Об этом заявил не названный представитель"
====
Дак не он ли организовывал фальсификацию?

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