СБ ООН не принял российский проект резолюции по Сирии

Документ не набрал необходимое число голосов. Российский проект осуждал ракетные удары по Сирии как акт агрессии со стороны США, Великобритании и Франции. Документ поддержали Россия, Боливия и Китай. Восемь стран, в том числе США, Великобритания и Франция, проголосовали против, еще четыре страны, включая Казахстан, воздержались.

Россия делала все возможное, чтобы заставить США и их союзников отказаться от милитаристских планов. Об этом сказал российский постпред при ООН Василий Небензя. Небензя назвал поведение США хулиганством. Агрессивные действия США способствуют усугублению гуманитарной обстановки в Сирии, добавил он. Несмотря ни на что, сирийский режим продолжает использовать химоружие против мирного населения. Так считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Столтенберг призвал Россию следить за тем, чтобы Сирия конструктивно участвовала в женевском переговорном процессе под эгидой ООН. США не верят в фальсификацию данных о химатаке в сирийской Думе. Об этом заявил не названный представитель администрации США. По его словам, участие в инсценировке химатаки запрещенной радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» также маловероятно. При этом он назвал «Джейш аль-Ислам» «последней оппозиционной группировкой в Восточной Гуте».