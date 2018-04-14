Казанский «Ак Барс» нанес поражение московскому ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ
Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Второй матч серии до четырех побед пройдет там же, в Казани 16 апреля.
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Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Второй матч серии до четырех побед пройдет там же, в Казани 16 апреля.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
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