В Миассе, в Челябинской области произошло частичное обрушение потолка в одном из торговых центров
Обвалилась часть гипсокартонного потолка в отделе магазина, расположенного на втором этаже. Как передает ИФ, пострадала женщина. Она доставлена в больницу.
Комментарии9
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deti_sgoreli_izza_karlika 14 апреля 2018 | 21:13
Гниение, разруха и смерть - логичные итоги правления карликового коррупционера, врага России.
tvitov66 14 апреля 2018 | 21:44
deti_sgoreli_izza_karlika: это им повезло что уже снег сошел ... и зоопарка не было
hrzn877 14 апреля 2018 | 21:20
Так в этом, собственно, и новости-то никакой нету. Вот если бы ничего не случалось, не было бы пожаров, обрушений, мусорной вони и смертей из-за жадности и беспредела российской мафии - вот это была бы новость.
evgeny_biolog 14 апреля 2018 | 21:25
"Обвалилась часть гипсокартонного потолка"
Когда идёт обвал денег, не до обвала гипсокартона ...
student_ru_ru 14 апреля 2018 | 21:36
Просто на чердаке сидел пиндос или либераст и вредительствовал.
vilingrad 14 апреля 2018 | 21:40
Томагавк или Искандер?
hrzn877 14 апреля 2018 | 21:44
vilingrad: Скорее, как в том анекдоте про боцмана и торпеду, которая прошла мимо.
max3446 14 апреля 2018 | 21:44
Американцы отчитались о попадании ракет по Дамаску фейковым видео. С 0.50 показаны «удары по Дамаску».
youtube.com/watch?time_continue=106&v=YS6LmEFLhU0
А на самом деле это видео обстрела кровавой киевской незаконной хунтой Луганска из градов в 2015 году.
youtube.com/watch?v=2-wtstrVElI
woodpeker 14 апреля 2018 | 21:45
Трамп падла! Ударили по Сирии - а крыша обрушилась Миассе!