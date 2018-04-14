Эксперты ОЗХО уже сегодня встретятся в Дамаске с представителями властей Сирии
Об этом сообщил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари. Источник в сирийском правительстве полагает, что миссия уже завтра приступит к работе непосредственно в городе Дума. Между тем, Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву, Тегеран и Дамаск обеспечить устойчивый гуманитарный доступ в Восточную Гуту. Ранее в НАТО полностью поддержали удары западных стран по Сирии.
Комментарии2
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max3446 14 апреля 2018 | 21:12
по словам очевидцев, многие после агрессии фашистов пендосов англосаксов и лягушатников обратились в больницы с признаками отравления хлором и зарином. С большой долей вероятности зная что ПВО Сирии собьет натовские ракеты они были начинены химией. Иначе говоря, произошла атака с помощью хим оружия! Достаточно ли этого для нанесения ударов по военным объектам этих стран, а также всех находящихся у них хим лабораторий?
sv72 14 апреля 2018 | 21:34
А чего неделю телились??? Очень некогда было?